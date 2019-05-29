«Балтика» запустила в Новосибирске производство безалкогольного пива

На новосибирском филиале Пивоваренной компании «Балтика» запущено инновационное оборудование для производства безалкогольного пива, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что установленное на заводе оборудование использует наиболее совершенный на сегодняшний день способ получения безалкогольного пива — мембранную фильтрацию. Это инновационный метод, при котором алкоголь бережно удаляется из готового пива, сохраняя вкус. Более того, такой способ сохраняет витамины и микроэлементы, полученные из натурального солода и пивных дрожжей.

— Сегодня мы запустили линию по производству безалкогольного пива, которое будет поставляться в магазины не только нашего региона, но и по всей Сибири и на Дальний Восток. Развитие производства безалкогольного пива соответствует концепции государственной политики нашей страны в части снижения потребления алкоголя в целом, — сказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В пресс-службе пивоваренной компании рассказали, что для реализации проекта цех пивопроизводства укомплектовали высокотехнологичным оборудованием. Его мощность составляет 1,6 млн дал в год. Технологические режимы отстроены в соответствии с рецептурой производства сортов пива «Балтика 0» (светлое) и «Балтика 0» (пшеничное нефильтрованное). В перспективе завод «Балтика» в Новосибирске планирует расширить ассортиментную линейку.

— Компания «Балтика» стояла у истоков формирования культуры потребления безалкогольного пива в России. Мы начали производить «Балтику 0» еще в 2001 году, задолго до бума в этой категории. Данный напиток получает всё большее признание российских потребителей. «Балтика» уже производит безалкогольное пиво в Санкт-Петербурге, Самаре, Туле, Ростове-на-Дону и Ярославле. Сегодня к этим площадкам добавляется Новосибирск. Расширение мощностей производства безалкогольного пива позволит нам еще быстрее удовлетворять растущий спрос потребителей на напиток, который является отличной заменой алкоголю, — отметила директор филиала ООО «Пивоваренная Компания «Балтика» — Новосибирск», часть Carlsberg Group Елена Криволапова.

Отмечается, что в 2019 году «Балтика» увеличила число площадок, где производится безалкогольное пиво до шести, было запущено производство еще на двух площадках – в Ярославле, где торжественный запуск состоялся 25 апреля, и сегодня – в Новосибирске. Таким образом, совокупные мощности компании по производству безалкогольного пива составят 1,8 млн гектолитров в год. Инвестиции в запуск безалкогольной линий в Новосибирске составили более 40 млн рублей.

Фото: предоставлены пресс-службой компании