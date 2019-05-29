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Беспартийный коммунист идет в мэры от «Народа против коррупции»

Бывший первый секретарь Кировского РК КПРФ заявил о своем участии в предстоящих выборах.
  • 29/05/2019, 17:46
Автор: Евгения Серёгина
Беспартийный коммунист идет в мэры от «Народа против коррупции»
«В ближайшее время должен приехать из Москвы руководитель партии, мы с ним будем решать вопросы по формированию штаба.»

Партия «Народ против коррупции» согласовала выдвижение эксперта областной избирательной комиссии, бывшего первого секретаря Кировского РК КПРФ Владимира Мельникова кандидатом на должность мэра Новосибирска. Ранее решение обратиться к политическим партиям, чтобы те утвердили кандидатуру Мельникова, приняли участники собрания трудовых коллективов Кировского района Новосибирска. Об этом кандидат сообщил на своей странице в Facebook, приложив фото протокола голосования членов партии и обращения в партию общественников.

По словам будущего кандидата, доверие оказали представители завода ОАО «СКБ Сибэлектротерм», ПАО «Тяжстанкогидропресс» (завод им. Ефремова), бывшего ООО «Твердый сплав», Кировского совета ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов, садоводческих товариществ «Радуга» и «Радуга-2».

— Это момент формирования гражданского общества,  пояснил Владимир Мельников редакции InfoPro54.  Это инициатива снизу: рекомендовать политическим партиям выдвинуть мою кандидатуру на выборы мэра Новосибирска. После объявления выборов партия соберет конференцию согласно уставу и на основании решения Москвы меня выдвинет. В ближайшее время должен приехать из Москвы руководитель партии, мы с ним будем решать вопросы по формированию штаба.

В планах кандидата, по его словам, продолжить встречи с потенциальными избирателями. По итогам первой прошедшей встречи с общественниками он ощущает поддержку.

— Ни одного негативного вопроса или замечания в мой адрес не поступило, хотя я готов к любым ситуациям, к любым вопросам,  рассказывает Мельников.  Спрашивают о биографии, жизненном пути, образовании, первых шагах в случае избрания в должность мэра. Спрашивают, кто я по политическим взглядам? Отвечаю: я  коммунист, хотя по ряду причин сейчас беспартийный. Меня предлагала выдвинуть еще одна партия с «коммунистическим» названием, хотя там коммунистов нет, а есть люди, которые работают за деньги на то, чтобы вредить кандидатам от оппозиции.

19 июня сессия горсовета Новосибирска примет решение о назначении даты выборов мэра. С 21 июня начинается выдвижение кандидатов. В настоящее время о своем желании выдвинуться для участия в выборах заявили действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть, предприниматель Сергей Проничев, депутаты горсовета Евгений Лебедев и Наталья Пинус, а также ряд других кандидатов.

Фото со страницы Владимира Мельникова в соцсети «Фейсбук»

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