В Новосибирске уничтожили очередные 19 тонн санкционных яблок из Польши

В минувший вторник в Карасукском районе Новосибирской области в ходе проверки транспортных средств, перевозящих товары с территории Республики Казахстан на территорию России, в грузовом отсеке одного из автомобилей было выявлено 19 тонн яблок, страной происхождения которых оказалась Польша, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

— Маркировка с коробок, расположенных в первых рядах, была удалена. В товаросопроводительных документах страной происхождения товара значился Казахстан. При осмотре транспортного средства были обнаружены коробки с остатками маркировки, указывающих на то, что страной происхождения яблок является Польша, — уточнили в таможне.

Напомним, данная продукция входит в перечень запрещенной к ввозу в России в соответствии указом президента Российской Федерации №560 от 06.08.2014 года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

— Перевозчик товара пояснить несоответствие маркировки товара на упаковке и в документах не смог. Он считал, что все яблоки были выращены в Казахстане, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что это уже 4 партия «санкционного» товара, выявленная с начала 2019 года в рамках проверочных мероприятий с участием инспекторов Новосибирской таможни при ввозе на территорию Российской Федерации. Всего с января по май 2019 было изъято и уничтожено в общей сложности 25 тонн яблок из Польши, 300 кг груш из страны Западной Европы и.45 кг мяса птицы из США.

Запрещенная к ввозу в Россию продукция была изъята и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов механизированным способом в присутствии понятых.

Фото: pixabay.com, автор- MarcoRoosink