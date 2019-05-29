 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В Новосибирске уничтожили очередные 19 тонн санкционных яблок из Польши

В товаросопроводительных документах страной происхождения товара значился Казахстан.
  • 29/05/2019, 18:24
В Новосибирске уничтожили очередные 19 тонн санкционных яблок из Польши

В минувший вторник в Карасукском районе Новосибирской области в ходе проверки транспортных средств, перевозящих товары с территории Республики Казахстан на территорию России, в грузовом отсеке одного из автомобилей было выявлено 19 тонн яблок, страной происхождения которых оказалась Польша, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

— Маркировка с коробок, расположенных в первых рядах, была удалена. В товаросопроводительных документах страной происхождения товара значился Казахстан. При осмотре транспортного средства были обнаружены коробки с остатками маркировки, указывающих на то, что страной происхождения яблок является Польша, — уточнили в таможне.

Напомним, данная продукция входит в перечень запрещенной к ввозу в России в соответствии указом президента Российской Федерации №560 от 06.08.2014 года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

— Перевозчик товара пояснить несоответствие маркировки товара на упаковке и в документах не смог. Он считал, что все яблоки были выращены в Казахстане, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что это уже 4 партия «санкционного» товара, выявленная с начала 2019 года в рамках проверочных мероприятий с участием инспекторов Новосибирской таможни при ввозе на территорию Российской Федерации. Всего с января по май 2019 было изъято и уничтожено в общей сложности 25 тонн яблок из Польши, 300 кг груш из страны Западной Европы и.45 кг мяса птицы из США.

Запрещенная к ввозу в Россию продукция была изъята и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов механизированным способом в присутствии понятых.

Фото: pixabay.com, автор- MarcoRoosink

Популярное с сайта

В Новосибирске самый быстрый рост средней площади жилья среди крупнейших городов

В Новосибирске самый быстрый рост средней площади жилья среди крупнейших городов

29/05/2019, 16:22
В городе прирост составил 8%, в то время как по всей стране квартиры стали просторнее на 2%.
Подведены итоги интенсива IdLab от Открытого университета Сколково в Академпарке

Подведены итоги интенсива IdLab от Открытого университета Сколково в Академпарке

29/05/2019, 15:41
В нем приняли участие более 40 инновационных проектов.
Арендаторы не хотят отдавать остановки оптовому инвестору

Арендаторы не хотят отдавать остановки оптовому инвестору

29/05/2019, 14:58
Представители малоформатной торговли готовы сами апгрейдить эти площадки до формата «Умной остановки».

Актуальный разговор

Гендиректор и учредитель агентства недвижимости «Большой Город» Жанна Волобуева

За что мы платим: риэлторы — это независимые эксперты, роль которых только возрастет

Все материалы
Новости

Поголовье овец и коз в Новосибирской области сокращается

29/05/2019, 19:07

Новосибирская «Академия роллер спорта» ищет место

29/05/2019, 18:30

«Балтика» запустила в Новосибирске производство безалкогольного пива

29/05/2019, 18:03

Беспартийный коммунист идет в мэры от «Народа против коррупции»

29/05/2019, 17:46

Устанавливать ККТ все равно придется

29/05/2019, 16:31

В Новосибирске самый быстрый рост средней площади жилья среди крупнейших городов

29/05/2019, 16:22

Подведены итоги интенсива IdLab от Открытого университета Сколково в Академпарке

29/05/2019, 15:41

Арендаторы не хотят отдавать остановки оптовому инвестору

29/05/2019, 14:58

В первом квартале 2019 года в Сибири выявлены 33 нелегальных кредитора

29/05/2019, 14:19

РЭС начинает следующий этап реализации инвестпрограммы

29/05/2019, 11:30

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска