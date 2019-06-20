Банк Акцепт держит марку!

В преддверии Дня города мэрия г. Новосибирска отметила 37 лучших новосибирских предприятий и организаций в сфере производства продукции, оказания услуг населению и юридическим лицам, в сфере безопасности и защиты бизнеса, в сфере страхования и финансовой деятельности (банки), а также в сфере логистической деятельности и транспортных перевозок.

В этом году Банк Акцепт (АО) стал лауреатом в номинации «За предоставление комплекса услуг для клиентов» в сфере финансовой деятельности. Председатель правления банка Константин Васильев получил награду из рук мэра и председателя банковского клуба уже 12-й раз.

— Мы региональный банк, Новосибирск — наша Родина. И мы, безусловно, этим гордимся. Поэтому получать награду «Новосибирская марка» всегда приятно и почетно, — делится председатель правления.

Фото: пресс-служба банка