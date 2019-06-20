 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

ВТБ предлагает ипотечным заемщикам онлайн-заказ оценки квартир

  • 20/06/2019, 17:38
ВТБ тиражировал на всю розничную сеть отделений сервис онлайн-заказа и получения оценки квартир для любых ипотечных продуктов.

ПАО Банк ВТБНа данный момент клиенты оформили более 80 тысяч отчетов по оценке жилой недвижимости. Сервис доступен на всей территории России.

Онлайн-заказ оценки квартир позволяет банку оперативно контролировать время и качество работы оценочных компаний, тем самым гарантируя высокий уровень обслуживания. Процедура помогает в кратчайшие сроки приступить к подготовке ипотечной сделки и исключить необходимость для клиента или оценщика физически доставлять документы в банк. Сервис удобен и востребован как заемщиками, так и партнерами банка. Об этом свидетельствует статистика — почти 100% клиентов уже перешли на безбумажный документооборот.

Для того чтобы заказать оценку объекта недвижимости, клиенту не требуется посещать отделение банка – услугу можно оформить удаленно через интернет, в том числе с мобильного телефона. Также есть возможность оплатить ее без визита в офис банковской картой через сайт. Далее — в личном кабинете отследить статус заказа и получить готовый отчет, подписанный электронной цифровой подписью. Благодаря внедренному сервису часть клиентов могут получить готовую оценку сразу же в день заказа.

— Внедрение электронных сервисов – один из этапов диджитализации ипотечного процесса. Для нас важно максимально перевести процедуру в цифровой формат, тем самым снизить себестоимость продукта. Уверены, новые сервисы сделают процесс оформления ипотеки еще более комфортным для клиентов, — комментирует Ольга Балаева, руководитель департамента розничных кредитных рисков, старший вице-президент ВТБ (ПАО).

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Спрос на комнаты в Новосибирске вырос более чем на 42 %

Спрос на комнаты в Новосибирске вырос более чем на 42 %

20/06/2019, 16:27
Чаще всего недвижимость приобретается под арендный бизнес.
НГТУ НЭТИ подготовит специалистов по цифровой энергетике

НГТУ НЭТИ подготовит специалистов по цифровой энергетике

20/06/2019, 15:40
Факультет должен удовлетворить кадровых потребности перспективного рынка умной энергетики EnergyNet НТИ.
На следующей неделе в Новосибирске пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике

На следующей неделе в Новосибирске пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике

20/06/2019, 15:34
В нем примут участие около 300 спортсменов из 65 регионов страны.

Актуальный разговор

Эхо далекого прибоя

Эхо далекого прибоя

Все материалы
Новости

Договор на проведение «Технопрома-2019» не подписан

20/06/2019, 18:57

В России пересмотрят тариф на утилизацию ТКО

20/06/2019, 18:35

Прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении 47 млн. рублей бюджетных средств

20/06/2019, 17:36

Эксперты отмечают резкий всплеск интереса компаний к защите данных

20/06/2019, 17:30

«Ависта Модуль Инжиниринг» выходит в ЕС и на Ближний Восток

20/06/2019, 16:34

Спрос на комнаты в Новосибирске вырос более чем на 42 %

20/06/2019, 16:27

НГТУ НЭТИ подготовит специалистов по цифровой энергетике

20/06/2019, 15:40

На следующей неделе в Новосибирске пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике

20/06/2019, 15:34

Картель на строительном рынке выявлен в Новосибирской области

20/06/2019, 14:40

ТОСЭР в Линево обрастает сателлитами

20/06/2019, 14:20

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска