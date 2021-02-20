Банк Акцепт о кредитах для бизнеса и сниженных ставках

Для успешного развития бизнесу необходимы дополнительные ресурсы. В этом помогает Банк Акцепт, предоставляя кредиты по сниженным ставкам!
Теперь вы можете оформить кредиты на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и рефинансирование по ставке от 7,5% годовых! Достаточно просто заполнить онлайн-заявку на сайте и с вами свяжется менеджер банка.
Также Банк Акцепт активно участвует в госпрограммах поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе в программе Минэкономразвития по Постановлению 1764, ставка по которой в 2021 году тоже снижена. Финансирование по данной программе можно получить по ключевой ставке ЦБ РФ плюс 2,75%, что в настоящее время составляет 7% годовых!
Подать онлайн-заявку на кредитование можно на сайте банка.
Развивайте бизнес эффективно – с Банком Акцепт!
Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru
Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31
мкрн Горский, 60
ул. Героев Труда, 18/2
Краснообск, ул. Центральная, 2«б»
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»
Куйбышев, ул. Папшева, 4
тел. 8-800-100-27-37
akcept.ru
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