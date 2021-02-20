Банк Акцепт о кредитах для бизнеса и сниженных ставках

Для успешного развития бизнесу необходимы дополнительные ресурсы. В этом помогает Банк Акцепт, предоставляя кредиты по сниженным ставкам!

Теперь вы можете оформить кредиты на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и рефинансирование по ставке от 7,5% годовых! Достаточно просто заполнить онлайн-заявку на сайте и с вами свяжется менеджер банка.

Также Банк Акцепт активно участвует в госпрограммах поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе в программе Минэкономразвития по Постановлению 1764, ставка по которой в 2021 году тоже снижена. Финансирование по данной программе можно получить по ключевой ставке ЦБ РФ плюс 2,75%, что в настоящее время составляет 7% годовых!

Преимущества кредитования от Банка Акцепт:

индивидуальный подход к каждому клиенту;

короткие сроки принятия решения о выдаче кредита;

возможно оформление кредита без залога под поручительство регионального Гарантийного фонда поддержки малого и среднего бизнеса;

отсрочка погашения долга до 6 месяцев или индивидуальный график погашения.

Подать онлайн-заявку на кредитование можно на сайте банка.

Развивайте бизнес эффективно – с Банком Акцепт!

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

мкрн Горский, 60

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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