«Ростелеком» поддержал молодых профессионалов Новосибирской области

Соревнование проходило с 15 по 19 февраля на 35 площадках в трех категориях: «Молодые профессионалы», «Юниоры Ворлдскиллс» и «Навыки мудрых». В чемпионате участвовало более тысячи конкурсантов.

Независимым экспертом в компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» стал Антон Ананьин, ведущий инженер электросвязи Новосибирского филиала «Ростелекома». В том числе под его наблюдением конкурсанты выполняли задания по монтажу оборудования.

— В одном из испытаний студенты должны были обнаружить повреждение на смонтированной линии, определить расстояние до этой точки, рассчитать по меткам место дефекта и предъявить его экспертам. Это очень кропотливая работа, и было интересно наблюдать, как ребята стараются сделать все правильно и быстро, чтобы опередить своих соперников и стать первыми, — рассказал Антон Ананьин, ведущий инженер электросвязи Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Победителями в компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» стали студенты Новосибирского колледжа почтовой связи и сервиса, обучающиеся по специальности «Инфокоммуникационные сети и системы связи» Денис Якубович и Вадим Поляков. Как отметили эксперты, в этот раз определить лучших было непросто из-за высокого уровня конкурсантов.

— Мы не в первый раз проводим эти соревнования и видим, что с каждым годом интерес к конкурсу растет: увеличивается число участников, становится больше компетенций. Это происходит потому, что чемпионат “Молодые профессионалы” дает шанс начинающим специалистам проявить себя, а потенциальным работодателям — прицениться к лучшим кадрам в отрасли, — подчеркнул Петр Енов, руководитель Ресурсного центра Новосибирского колледжа почтовой связи и сервиса, главный эксперт чемпионата.

WorldSkills International — международное движение, цель которого — популяризация рабочих профессий и подготовка кадров в соответствии с потребностями новых высокотехнологичных производств. Новосибирская область вошла в движение «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в 2013 году. За это время было проведено 8 региональных чемпионатов, а количество соревновательных компетенций увеличилось с 10 до 154.