Банк Акцепт одним из первых подписал соглашение с Минэкономразвития на выдачу беспроцентных кредитов

АО «Банк Акцепт» вошел в число первых российских банков, аккредитованных по программе Минэкономразвития на выдачу кредитов малому бизнесу под 0% годовых. На данный момент по всей России таких банков всего 14.

Согласно программе, субъекты малого предпринимательства, наиболее пострадавшие от распространения COVID-19, теперь могут получить беспроцентные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам. Кредит выдается на срок до 12 месяцев, где первые 6 месяцев – беспроцентный период. По истечении этого срока для клиента начинает действовать льготная ставка – 4% годовых.

Компании, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, могут оформить кредит под 0% годовых в АО «Банк Акцепт». Для этого организации необходимо входить в Единый реестр МСП, относиться к малому или микробизнесу со штатом сотрудников не более 100 человек, иметь зарплатный проект Банка Акцепт, либо оформить его на момент подачи заявки на кредит.

Кроме того, компания должна входить в перечень отраслей, которые в наибольшей степени пострадали от коронавируса, предприятие не должно находиться в стадии банкротства. Актуальный перечень отраслей, а также другую подробную информацию уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 100 27 37.

Вот уже 30 лет Банк Акцепт успешно преодолевает кризисы. Стабильность и бесценный опыт позволяют нам не только самим оставаться на плаву, но и поддерживать наших клиентов. Поэтому без лишней скромности мы можем заявить, что АО «Банк Акцепт» – банк, которому можно доверить будущее!

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Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Обслуживает физических и юридических лиц. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Фото предоставлено пресс-службой банка