Бердское шоссе отремонтируют в этом году

В 2020 году будут отремонтированы все проблемные участки Бердского шоссе – основные работы, проводимые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уже начались, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— В этом году будет отремонтировано Бердское шоссе. На этом участке – от посёлка РМЗ и до Матвеевки – работы уже ведутся. Последний капремонт дороги проводился в 2012 году. Особенность этого участка в том, что здесь нет ям или рытвин, но очень высокая колейность. Сейчас дорожники её убирают: снимают слой асфальта, фрезеруют до 6-10 см, затем будут восстанавливать дорожное полотно современными технологиями. Стартом я доволен. Если позволит погода, основные работы по укладке асфальта будут проводиться ночью, чтобы не создавать препятствий для автомобилистов, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Как рассказал первый заместитель генерального директора ООО «Дорсиб плюс» Дмитрий Харланов, протяжённость ремонтируемого участка – 4 км 600 метров. Стоимость объекта – около 180 млн рублей. Срок сдачи – 1 сентября 2020 года. Менее чем за неделю дорожники отфрезеровали четвёртую часть дорожного полотна, начиная от остановки «Матвеевка» в сторону города. Далее предстоит укладка выравнивающего слоя и нанесение тонкослойного покрытия.

— Погода позволила приступить к работам намного раньше, поэтому надеемся, что и сдадим объект раньше обозначенного в договоре срока. В середине мая начнём укладывать асфальт. Срок гарантии на асфальтобетонные покрытия – пять лет. Впервые в этом году используем суперасфальтобетон. Для Новосибирска это, с одной стороны, новшество, с другой – доработанные старые технологии по укладке щебнемастичного асфальтобетона, — рассказал Дмитрий Харланов.

Бердское шоссе разбито на три участка, за каждый отвечает конкретный подрядчик. Одним из самых сложных участков специалисты называют пересечение Бердского шоссе с проспектом Строителей. Там планируется проведение капремонта с уширением проезжей части и сменой схемы движения.

Как подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть, работы на всех объектах должны вестись непрерывно.

— Недостаток в технологии ремонта заключается в том, что после одного вида работ делается перерыв, техника перебрасывается на другой объект и работы растягиваются на весь летний период, создают препятствия для движения. Задача – не прерывать ремонтный процесс. Если приступили к работам, например, отфрезеровали, не надо оставлять участок надолго, чтобы его дожди размыли. Надо быстрее укладывать асфальт, двигаться последовательно, — отметил Анатолий Локоть.

Всего в этом году в рамках национального проекта БКАД будут отремонтированы 11 объектов, три из них – переходящие с 2019 года. В общей сложности с учётом муниципальной программы в Новосибирске будет отремонтировано 43 км дорог.

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