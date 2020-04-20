У региональных парламентариев новые лидеры по доходам за 2019 год

Спикер и вице-спикеры

Что касается высшего командного состава регионального парламента, то, как следует из декларации, доходы его председателя Андрея Шимкива составили в 2019 году 5,9 млн рублей (+1 млн к уровню 2018 года). Стоит отметить, что такой уровень доходов от 1 до 10 млн рублей задекларировало большинство депутатов — 39 человек. Помимо достаточно скромных доходов, у главного областного парламентария в собственности два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство общей площадью 2,7 тысячи кв.м и три жилых дома общей площадью около 800 кв.м. Супруге Шимкива принадлежат земельный участок под садоводство (580 кв.м), две квартиры (около 100 кв.м., нежилое помещение (259,1 кв.м) и автомобиль «Тойота». Ее годовой доход составил 4 млн рублей.

Единственным из вице-спикеров, кто обошел по уровню доходов своего начальника, стал заместитель секретаря регсовета партии «Единая Россия» Андрей Панферов, увеличивший доход с 3,8 млн рублей в 2018 году до 7,3 млн в 2019-м. Ему принадлежат на правах долевой собственности две квартиры по 83 кв.м и легковой автомобиль Land Rover.

Серебряным призером среди вице-спикеров стал политический оппонент Панферова — секретарь реготделения КПРФ Владимир Карпов, чей доход также увеличился — с 2,9 до 4,8 млн рублей. У него в совместной с супругой собственности квартира в 83 кв.м.

Вице-спикерская бронза досталась лидеру региональных справороссов Анатолию Кубанову — 2,4 млн (в 2018-м — 1,7 млн). Ему принадлежат земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (282 кв.м), и две квартиры (147,3 кв.м).

Наконец, самый скромный доход среди коллег — 0,2 млн рублей продемонстрировал руководитель фракции ЛДПР Владислав Савельев, потерявший 300 тысяч (по сравнению с 2018 годом). Из собственности у него есть квартира в 97,3 кв.м. Еще три квартиры (240,4 кв.м) у вице-спикера в пользовании.

Председатели комитетов

Что касается председателей комитетов, то лидером в данной группе стал возглавляющий комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, гендиректор ЗАО Птицефабрика «Октябрьская» Олег Подойма, задекларировавший 29 млн рублей. Однако он покинул тройку абсолютных лидеров всего регионального парламента, в которую входил годом ранее с доходом в 38, млн. В индивидуальной собственности у Подоймы жилой дом (158,8 кв.м) и два земельных участка — под жилищное строительство (1,4 тысячи кв.м) и под огородничество (538 кв.м). Еще один участок (102 кв.м) для крестьянско-фермерского хозяйства принадлежит депутату на правах общей собственности. Годом ранее парламентарий декларировал пять участков, три из которых были у него в долевой собственности с общей площадью долей в 501,1 кв.м. У его супругидиректора ЗАО «Птицефабрика «Ново-Барышевская» Ирины Подоймав собственности шесть усадебных домов (9,3 тысячи кв.м), участок под жилищное строительство (1,8 тысячи кв.м), три квартиры (172,3 кв.м), здание дома для семейного отдыха. В долевой собственностидва нежилых здания и автостоянка. В пользованииземельный участок (538 кв.м) и квартира (155,8 кв.м). Доход женщины за 2019 год составил 9,9 млн рублей, и, в отличие от главы семейства, увеличился почти в два раза — с 4,2 млн рублей в 2018 году.

Вторым в группе, однако также сократившим свои доходы, стал председатель комитета по строительству, ЖКХ и тарифам, учредитель и гендиректор ООО ГК «КПД—Газстрой» Евгений Покровский. Его доход упал с 24,9 до 18,7 млн рублей. В долевой собственности депутата земельный участок под размещение гаражей и автостоянок (13 тысяч кв.м). Кроме того, Покровский на правах общей собственности владеет земельным участком под размещение домов индивидуальной жилой застройки (623 кв.м) и жилым домом (349,3 кв.м). Еще один участок под те же цели (743 кв.м) у него в индивидуальной собственности. Также в индивидуальной собственности есть квартира (203,8 кв.м), гараж (27,2 кв.м) и автомобиль Audi Q7. В пользовании Покровского — принадлежащие его супруге земельный участок под размещение объектов индивидуального жилищного строительства (867 кв.м) и квартира (140 кв.м).

Бронзовым призером в этой категории становится председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев, задекларировавший 10,3 млн (12,9 млн рублей в 2018 году). Ему на правах общей совместной собственности принадлежат участок для эксплуатации дачного дома (934 кв.м), жилой дом (375 кв.м) и баня (30,2 кв.м). На правах долевой собственности — три машиноместа. В индивидуальной собственности у Николаева четыре нежилых помещения по 4,3 кв.м каждое и снегоболотоход.

Чуть меньший доход показал председатель комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Александр Шпикельман — 10,1 млн рублей. Но, в отличие от ранее упомянутых коллег, он свои доходы нарастил — с 8,9 млн рублей в 2018 году. У него в индивидуальной собственности три земельных участка под размещение объектов жилищного строительства (5,4 тысячи кв.м), дача (34,8 кв.м), жилой дом (412,7 кв.м), две квартиры (141,7 кв.м, одна из них находится в пользовании двоих несовершеннолетних детей), гараж (17,1 кв.м) и два нежилых здания (1,5 тысячи кв.м). В долевой собственности — дачный участок (1,5 тысячи кв.м) и дача (418 кв.м). На правах общей собственности депутату принадлежит земельный участок (5,4 тысячи кв.м). Автопарк Шпикельмана насчитывает четыре легковых автомобиля: М-401, «Москвич-ИЖ», М-20 «Победа» и ГАЗ-12, а также мотоцикл «Картер».

Увеличил свои доходы и председатель комитета по социальной политике Игорь Гришунин: с 4 до 4,2 млн рублей. Объектов собственности, кроме автомобиля ГАЗ-69А, у депутата нет. В пользовании — квартира (114,4 кв.м). Более солидными выглядят активы супруги председателя комитета. При годовом доходе в 14,9 млн рублей у нее имеются в собственности легковой автомобиль Range Rover Sport, три участка для дачного строительства (3,6 тысячи кв.м), шесть нежилых помещений (414,1 кв.м), квартира (114,4 кв.м), и гаражный бокс (24,1 кв.м). В долевой собственности — 13 земельных участков для сельхозпроизводства (12,5 млн кв.м), участок для ведения фермерского хозяйства (140 тысяч кв.м).

Одинаковые доходы в 2,5 млн рублей показали председатели комитетов по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов и по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Александр Терепа. Первый увеличил свой доход на 300 тысяч рублей, второй — на 500 тысяч.

В плюс, по сравнению с прошлым годом, вышел и замыкающий список руководителей комитетов председатель комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Вениамин Пак. Он задекларировал 1,4 млн рублей (+400 тысяч). Объектов собственности у депутата и его супруги, как следует из декларации, нет.

Десятка абсолютных лидеров

По итогам декларационной кампании в лидеры среди коллег вырвался директор и учредитель ООО УК «ИнвесСтройПроект», ООО «Камелот Сибирь», учредитель ООО «Поток Трейд» (строительство и управление недвижимостью) Василий Иваков («Единая Россия»). По сравнению с 2018 годом, он почти в 10 раз увеличил доход со «скромных» 11,7 до 103,8 млн рублей, став единственным «сотником» среди коллег-депутатов. Ему принадлежат два земельных участка для размещения производственных и административных зданий (14,9 тысячи кв.м), два участка для размещения объектов индивидуального жилищного строительства (3,3 тысячи кв.м), четыре квартиры (302,4 кв.м), отдельный гараж (38,4 кв.м), гараж на 50 автомашин (718,9 кв.м), склад (614,4 кв.м), столярный цех (99,2 кв.м), две котельные (526,2 кв.м) и теплая стоянка (1,2 тысячи кв.м). В пользовании — земельный участок, принадлежащий супруге (8,5 тысячи кв.м). Помимо участка, в собственности женщины находятся три квартиры (197,5 кв.м). Еще одна квартира (83 кв.м) — в общей долевой собственности с несовершеннолетним ребенком.

Таким образом Иваков подвинул с первого места на второе место абсолютного лидера прошлого года — совладельца холдинга «Сибирский гигант» Александра Манцурова («Гражданская платформа») с доходом 73,3 млн рублей (годом ранее — 68,7 млн). В собственности у этого депутата квартира (154 кв.м), два помещения (517 кв.м) и вилла в Таиланде (870 кв.м). У несовершеннолетнего ребенка в долевой собственности квартира (118,8 кв.м) и паркинг (63,25 кв.м).

Замыкает тройку лидеров директор ООО «Технодорпро» директор и учредитель ООО «КТД» (компании аффилированы с ОАО «Новосибирскавтодор»), специализирующихся на строительстве и ремонте дорог, Денис Поволоцкий (КПРФ) с доходом в 61,4 млн рублей. Годом ранее его доход был скромнее и составлял 12,3 млн. В индивидуальной собственности у депутата квартира (35 кв.м), два автомобиля «Тойота» и грузовой прицеп. В общей совместной с супругой собственности — еще одна квартира (187,9 кв.м), в долевой — машиноместо (1,5 тысячи кв.м). У супруги Поволоцкого, помимо указанной квартиры, в долевой собственности три машиноместа (39,9), хозкладовая (7,2 кв.м). Доход женщины составил 670,6 тысяч рублей. У трех несовершеннолетних детей в пользовании две квартиры (430,9 кв.м).

Прошлогодний серебряный призер, гендиректор ОАО «Сибиар» Виктор Кушнир («Единая Россия») в этом году занял лишь почетное четвертое место, тем не менее увеличив доход с 45,4 до 53 млн рублей. Ему по-прежнему на правах совместной с супругой собственности принадлежат квартира в Испании (172,2 кв.м) и гидроцикл. В пользовании — квартира, принадлежащая супруге. Ее доход тоже поднялся с 3 до 5,1 млн рублей. Помимо указанных квартир, женщине также принадлежат две квартиры в России (175 кв.м) и гараж в общедолевой собственности (21,8 кв.м).

На пятой строчке рейтинга доходов оказался учредитель ООО «Гамма» (строительство зданий), АО «Оргстрой» и ООО «Гаммастрой» Ашот Рафаэлян (КПРФ), практически в 10 раз увеличивший свой доход, — с 4,2 до 40 млн рублей. Как следует из декларации, в собственности депутата имеется только легковой автомобиль Range Rower, в пользовании у него и его супруги — квартира (248,3 кв.м). У супруги Рафаэляна в собственности земельный участок для индивидуального строительства (595 кв.м), объект жилого строительства (460 кв.м), квартира (116 кв.м), гаражный бокс (16,4 кв.м) и парковочное место (705,4 кв.м) в долевой собственности. Доход женщины составил 176,6 тысячи рублей.

Шестое место занял председатель совета директоров АО «Половинновский элеватор» Денис Субботин («Единая Россия»), увеличивший свой доход в несколько десятков раз с 1,1 до 37,1 млн рублей. У него более десяти участков для сельхозиспользования в индивидуальной собственности, еще один участок для аналогичных целей — в долевой собственности. Также депутату принадлежит квартира (63,7 кв.м) на правах общей совместной собственности и легковой автомобиль Kia JF. В пользовании — жилой дом (119,6 кв.м). У супруги депутата с годовым доходом в 299,4 тысячи рублей имеется легковой автомобиль Toyota Lexus, два участка под индивидуальное жилищное строительство (2,1 тысячи кв.м), участок для сельхозиспользования (454 тысячи кв.м), жилой дом (119,6 кв.м) и квартира в общей совместной собственности (63,7 кв.м).

На седьмой позиции обосновался недавно пополнивший депутатские ряды шестого созыва председатель совета директоров АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков («Единая Россия»). Однако, в отличие от предшественника по рейтингу, Терешков в доходах заметно потерял, сократив этот показатель с 53,3 до 30,3 млн рублей. У него в собственности четыре садовых участка (4,8 тысячи кв.м), жилой дом (700 кв.м), квартира (188,9 кв.м). Еще одна квартира (234 кв.м) у депутата в долевой собственности. Также в долевой собственности у него еще один садовый участок (1 тысяча кв.м). Также главе хлебной корпорации принадлежат легковые автомобили Hyundai Tucson, Cadillac, Audi А8L, Toyota Corolla, три снегохода и два катера. В пользовании — квартира. У супруги депутата Новосибирска Анны Терешковой, назначенной в 2019 году на должность вице-мэра Новосибирска с должности начальника департамента по культуре, спорту и молодежной политике, доход вырос незначительно — с 1,5 до 1,6 млн рублей. Объектов собственности у нее нет. В пользовании три земельных участка (57,7 тысячи кв.м), жилой дом (76,1 кв.м) и квартира (234 кв.м). У трех несовершеннолетних детей в пользовании квартира (234 кв.м).

Восьмое место занял президент ООО УК «Концерн Сибирь» Валерий Червов («Единая Россия»), повысивший доход с 9,3 до 16,1 млн рублей. У него в собственности два участка для садоводства (1,5 тысячи кв.м), земля под гараж (51 кв.м), садовый дом (119,8 кв.м), квартира (77,4 кв.м), гаражный бокс (35,6 кв.м), гараж (49,8 кв.м), два хозяйственных строения (55,3 кв.м), жилое строение без регистрации права проживания (99,1 кв.м). В долевой собственности у депутата имеется квартира (94,5 кв.м). Из транспортных средств за Червовым числится снегоход. Супруга депутата задекларировала доход в 1,5 млн рублей. У нее в индивидуальной собственности земельные участки для садоводства (990 кв.м) и квартира (287,2 кв.м). Еще одна квартира (94,5 кв.м) у женщины в общедолевой собственности.

Девятым номером по итогам декларационной кампании выступил генеральный директор ООО «Первый строительный фонд» Майис Мамедов («Единая Россия»), доход которого составил 14,8 млн рублей, годом ранее — 10,8 млн рублей. У него в собственности квартира (119,2 кв.м) и автоприцеп.

Замыкает десятку лидеров директор ЗАО «Племзавод Ирмень» Юрий Бугаков («Единая Россия») с доходом 14,6 млн рублей. Годом ранее его доход был больше и составлял 16,3 млн. Ему принадлежат два земельных участка для ведения подсобного хозяйства (5,5 тысяч кв.м), садовый участок (400 кв.м), жилое строение без регистрации права проживания (20 кв.м), жилой дом (126,6 кв.м). В долевой собственности у агрария 58 земельных долей (6,6 млн кв.м). У супруги Бугакова земельная доля (115 тысяч кв.м), в пользовании — жилой дом (126,6 кв.м).

Также доходы более 10 млн рублей задекларировал еще ряд депутатов: Александр Аксененко — 10,4 (в 2018-м — 5,1), Александр Барсуков — 12,4 (15), Валерий Ильенко — 11,1 (2,1), Александр Кулинич — 13,2 (21,6), Илья Поляков — 13,8 (8,1), Юрий Шпаков — 10,3 (9,6).

«Додесятники»

Большинство — 39 депутатов — задекларировали доходы от 1 до 10 млн рублей. Из них по итогам 2019 года прибавили в средствах Вадим Агеенко — 2,1 (1,8), Василий Волковский — 1,8 (0,7), Анатолий Григорьев — 3,8 (3,3), Евгений Гутов — 1,1 (1), Ирина Диденко — 2 (1,7), Андрей Жирнов — 1,2 (0,7), Анатолий Жуков — 5,7 (5,5), Александр Козлов — 2 (1,6), Сергей Конько — 2,3 (1,7), Оксана Марченко — 4,1 (1,6), Олег Мирошников — 7 (1,1), Евгений Подгорный — 2,6 (2,1), Николай Похиленко — 7,9 (7,7), Зоя Родина — 1,5 (1,4), Иван Сидоренко — 8 (5,5), Сергей Титков — 2,2 (1,8), Елена Тырина — 2 (1,6), Роман Яковлев — 2 (1,3).

На уровне 2018 года доходы остались у Сергея Клестова — 1,1, Олега Кочерги — 5,5 и Олега Суворова — 1,1.

Потеряли в доходах депутаты Алексей Андреев — 1,6 (1,9), Алексей Варющенков — 4,6 (5,3), Татьяна Есипова — 1,8 (5,5), Дмитрий Козловский — 1,5 (4,7), Евгений Коновалов — 6 (9,4), Иван Мороз — 1,6 (2,1), Николай Мочалин — 9,6 (14,5), Глеб Поповцев — 5,6 (5,9), Александр Семенюк — 3,9 (4,4), Олег Сметанин — 1,4 (1,6), Евгений Смышляев — 1,8 (5,2), Игорь Умербаев — 4,4 (5,5) и Лариса Шашукова — 1,5 (2).

Доход менее миллиона рублей показали Алексей Александров, Сергей Гайдук, Вячеслав Журавлев, Сергей Зарембо, Александр Козлов, Владислав Кошкин, Борис Прилепский, Василий Розенталь, Валентин Сичкарев, Зора Струкачева, Дарья Украинцева.

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