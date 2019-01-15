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Банк «Акцепт» повышает ставки по депозитам

  • 15/01/2019, 09:00
Предложение действует на сроках размещения от 30 дней.

ПАО «Банк Акцепт» всегда предоставляет выгодные условия по депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а теперь еще и повышает ставки на сроках размещения от 30 дней!

По депозитам в рублях «Накопительный» и «Выгодный», теперь действуют ставки до 7 и 7,25 % годовых на сроке до 9 месяцев, в зависимости от срока и суммы договора.

Вкладывайте денежные средства, в том числе и на короткие сроки от 2 дней, с выгодной ставкой по депозиту. Каждому клиенту Банка Акцепт гарантируется внимание и индивидуальный подход.

Фото: пресс-служба банка

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