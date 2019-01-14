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Проект «Центрмедикал» вновь вынесут на общественные слушания

Компания планирует разместить на площадке второй стационар «Медсанчасти-168».
  • 14/01/2019, 19:20
Автор: Юлия Данилова
168
«Медсанчасть-168» думает о межрегиональной экспансии.»

ООО «Центрмедикал» представило на рассмотрение мэрии Новосибирска документы на использование территории в парке «Сосновый бор» (зона отдыха и оздоровления). Речь идет об участке площадью более 56 тысяч кв. м и объекте капстроительства. Общественные слушания, на которых планируется рассмотреть проект, пройдут с 17 января по 14 февраля. Первый раз компания выносила этот проект на общественные слушания в августе 2018 года.

В парке Сосновый бор может появиться медицинский комплекс «Медсанчасти-168»

Один из учредителей компании «Центрмедикал», генеральный директор ООО «Академмедикал» (работает под брендом «Медсанчасть‑168») Сергей Белобородов рассказал InfoPro54, что на территории бывшего санатория новосибирского завода ОАО «НЗХК» планируется построить второй стационар компании.

— Мы изначально приобрели этот участок для строительства стационара. Для этого нужно получить разрешение на перезонирование площадки, поэтому мы предоставили пакет документов на общественные слушания, — пояснил Белобородов. — Сейчас рассматриваются два варианта реализации проекта: размещение медучреждения в существующем здании или строительство нового объекта. Кроме того, здесь будет находиться наша поликлиника. Запуск проекта позволит нам охватить медицинскими услугами жителей правобережья Новосибирска. Сейчас в структуру нашей компании входят три поликлиники и стационар, и мы уже не можем закрыть с их помощью растущий спрос.

По словам Белобородова, в стационаре и поликлинике в «Сосновом бору» планируется предоставлять весь спектр услуг, которые предлагает «Медсанчасть-168». Если разрешение на реализацию проекта будет получено, то к работе «Центрмедикал» планирует приступить весной 2019-го, а через полтора года ввести объект в эксплуатацию, с учетом времени на получение лицензии на осуществление деятельности (около полугода).

— Запуск нового подразделения позволит нам увеличить мощности. Рассчитываем, что в результате мы выйдем на второе место по объему оказываемой медпомощи среди медцентров Новосибирска, — уверен Сергей Белобородов.

По данным Аналитического центра Vademec, «Медсанчасть-168» находится на четвертом месте в рейтинге медцентров Новосибирска по объему оказываемых услуг. В тройке лидеров: ГК «Мать и дитя», ЗАО «Центр новых медтехнологий» и ООО «Здравица». Выручка медцентра в 2017 году составила 199,3 млн рублей. Этот показатель сопоставим с результатами других частных многопрофильных игроков рынка медуслуг Новосибирской области.

Объем и источники инвестиций, а также подробности проекта Белобородов называть пока отказался. Однако, судя по информации, опубликованной на сайте Vademec по итогам конгресса «Vademecum MedDay. Здравые решения для медицинского бизнеса», прошедшего в начале декабря 2018 года, «Медсанчасть-168» планирует построить в Новосибирске новый стационар площадью 18 тысяч кв. м (четыре очереди).

Сергей Белобородов не исключил, что в перспективе бренд «Медсанчасть-168» может выйти на межрегиональный уровень, однако детальные планы не озвучил, отметив, что это коммерческая информация.

ООО «Центрмедикал» зарегистрирована в феврале 2018 года. УК компании составляет 10 тысяч рублей. Специализация — деятельность больничных организаций. 90% компании принадлежат известному банкиру Игорю Киму, 10% — Сергею Белобородову. Белобородов также является гендиректором и собственником ООО «Академмедикал», 90% в этой компании также принадлежат Киму. По словам Белобородова, на начало декабря 2018 года оборот трех поликлиник и стационара, работающих под брендом «Медчанчасть-168», составляет 250 млн рублей в год. По данным Аналитического центра Vademec, по итогам 2017 года выручка «ЦНМТ» — 600 млн рублей, «Здравица» — 495 млн, ООО «ЕвроМед»/ООО «СтильДент» — 366 млн рублей.

Клиника «Медсанчасть-168» была создана в 1972 году для медицинского обслуживания жителей Советского района Новосибирска. В 1993 году на ее базе проведены первые лапароскопические операции в городе.

Макет проекта предоставлен Сергеем Белобородовым

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