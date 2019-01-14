Проект «Центрмедикал» вновь вынесут на общественные слушания

ООО «Центрмедикал» представило на рассмотрение мэрии Новосибирска документы на использование территории в парке «Сосновый бор» (зона отдыха и оздоровления). Речь идет об участке площадью более 56 тысяч кв. м и объекте капстроительства. Общественные слушания, на которых планируется рассмотреть проект, пройдут с 17 января по 14 февраля. Первый раз компания выносила этот проект на общественные слушания в августе 2018 года.
— Мы изначально приобрели этот участок для строительства стационара. Для этого нужно получить разрешение на перезонирование площадки, поэтому мы предоставили пакет документов на общественные слушания, — пояснил Белобородов. — Сейчас рассматриваются два варианта реализации проекта: размещение медучреждения в существующем здании или строительство нового объекта. Кроме того, здесь будет находиться наша поликлиника. Запуск проекта позволит нам охватить медицинскими услугами жителей правобережья Новосибирска. Сейчас в структуру нашей компании входят три поликлиники и стационар, и мы уже не можем закрыть с их помощью растущий спрос.
По словам Белобородова, в стационаре и поликлинике в «Сосновом бору» планируется предоставлять весь спектр услуг, которые предлагает «Медсанчасть-168». Если разрешение на реализацию проекта будет получено, то к работе «Центрмедикал» планирует приступить весной 2019-го, а через полтора года ввести объект в эксплуатацию, с учетом времени на получение лицензии на осуществление деятельности (около полугода).
— Запуск нового подразделения позволит нам увеличить мощности. Рассчитываем, что в результате мы выйдем на второе место по объему оказываемой медпомощи среди медцентров Новосибирска, — уверен Сергей Белобородов.
По данным Аналитического центра Vademec, «Медсанчасть-168» находится на четвертом месте в рейтинге медцентров Новосибирска по объему оказываемых услуг. В тройке лидеров: ГК «Мать и дитя», ЗАО «Центр новых медтехнологий» и ООО «Здравица». Выручка медцентра в 2017 году составила 199,3 млн рублей. Этот показатель сопоставим с результатами других частных многопрофильных игроков рынка медуслуг Новосибирской области.
Объем и источники инвестиций, а также подробности проекта Белобородов называть пока отказался. Однако, судя по информации, опубликованной на сайте Vademec по итогам конгресса «Vademecum MedDay. Здравые решения для медицинского бизнеса», прошедшего в начале декабря 2018 года, «Медсанчасть-168» планирует построить в Новосибирске новый стационар площадью 18 тысяч кв. м (четыре очереди).
Сергей Белобородов не исключил, что в перспективе бренд «Медсанчасть-168» может выйти на межрегиональный уровень, однако детальные планы не озвучил, отметив, что это коммерческая информация.
ООО «Центрмедикал» зарегистрирована в феврале 2018 года. УК компании составляет 10 тысяч рублей. Специализация — деятельность больничных организаций. 90% компании принадлежат известному банкиру Игорю Киму, 10% — Сергею Белобородову. Белобородов также является гендиректором и собственником ООО «Академмедикал», 90% в этой компании также принадлежат Киму. По словам Белобородова, на начало декабря 2018 года оборот трех поликлиник и стационара, работающих под брендом «Медчанчасть-168», составляет 250 млн рублей в год. По данным Аналитического центра Vademec, по итогам 2017 года выручка «ЦНМТ» — 600 млн рублей, «Здравица» — 495 млн, ООО «ЕвроМед»/ООО «СтильДент» — 366 млн рублей.
Клиника «Медсанчасть-168» была создана в 1972 году для медицинского обслуживания жителей Советского района Новосибирска. В 1993 году на ее базе проведены первые лапароскопические операции в городе.
Макет проекта предоставлен Сергеем Белобородовым
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