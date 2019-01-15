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Два кредитора предъявили свои требования к ООО «Трэвэлерс кофе»

Сумма заявленного долга более 41,9 млн рублей.
  • 15/01/2019, 10:57
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В Арбитражный суд Новосибирской области, поступили заявления от Inter Asset Development Cоrporation и Федеральной налоговой службы по Заельцовскому району г. Новосибирска о включении требования в размере 41,4 млн рублей и 522,8 тыс рублей соответственно в реестр требований кредиторов должника ООО «Трэвэлерс кофе».

В суде напомнили, что определением арбитражного суда от 30.11.2018 должник — ООО «Трэвэлерс кофе», признан несостоятельным (банкротом), введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, наблюдение. Временным управляющим утвержден — Андрей Свиридов.

Заседание по рассмотрению заявлений назначено на 6 февраля 2019 года.

ООО «Трэвэлерс кофе» зарегистрировано в Новосибирске. Головная компания — Traveler’s Coffee International Ltd. Сеть Traveler’s Coffee основана Анваром Пириевым вместе с американским бизнесменом Кристофером Тара-Брауном в 2002 году в Новосибирске.

Фото: pixabay.com, автор- qimono

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