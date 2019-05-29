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Банк Акцепт: праздник бизнеса в Новосибирске

  • 29/05/2019, 16:52
Были отмечены 10 лучших предпринимателей из 75 участников.

праздник бизнеса в НовосибирскеСегодня в рамках городских дней предпринимательства #BusinessDays2019 мэрия Новосибирска при поддержке АО «Банк Акцепт» провела церемонию награждения по итогам конкурса «Лучшее малое предприятие г. Новосибирска 2019 г.».

В торжественной обстановке Анатолий Локоть не просто вручил награды лучшим бизнесменам города, но и провел беседу с аудиторией в формате «без галстука» — ответил на актуальные вопросы, а так же затронул проблемные моменты взаимодействия местного бизнеса и органов самоуправления.

Были отмечены 10 лучших предпринимателей из 75 участников.

—  Банк Акцепт уже давно определил поддержку бизнеса приоритетным направление деятельности. Мы помогаем бизнесу развиваться не только с помощью собственных программ, которые являются одними из самых выгодных на финансовом рынке, но и подключаемся к государственным программам – таким, как кредитование с государственной поддержкой корпорации МСП и Минэкономразвиния РФ 8,5%. Поздравляем всех участников конкурса, желаем новых побед, достижений и всегда рады видеть Вас в нашем Банке, — сказал председатель правления Банка Акцепт Константин Васильев.

Фото: пресс-служба банка

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