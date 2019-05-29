Закон о внедрении контрольно-кассовой техники (ККТ) принят Госдумой в третьем чтении и сейчас проходит рассмотрение в Совете Федерации. Действовать он начнет с 2020 года. Согласно закону все юрлица, осуществляющие наличные денежные расчеты, обязаны установить ККТ. Небольшие и временные исключения касаются только нескольких категорий предпринимателей. Об этом InfoPro54 рассказала депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налоговой политике Вера Ганзя. По данным собеседника, под исключение попали «транспортники», осуществляющие нерентабельные перевозки в отдаленные населенные пункты. Для них предусмотрена установка ККТ на предприятии, а не в автобусе (как предполагалось ранее). Во-вторых, это «единоличники» — предприниматели, работающие на себя и не имеющие наемных работников. Для них пока предусмотрена отсрочка. Потом устанавливать ККТ все равно придется.

— Каждому предпринимателю компенсируется стоимость аппарата в размере 18 тысяч рублей. Есть еще расходы на обслуживание ККТ, — говорит Ганзя. — Пока не могу точно сказать, сколько оно стоит. По подсчетам некоторых экспертов — от полутора до двух тысяч в месяц. Я не сторонник того, чтобы деньги уходили «налево», но я и не сторонник таких методов, как внедрение ККТ. Это еще один пролоббированный момент со стороны производителей этой техники. Еще раз повторю, порядок надо наводить, налоги надо платить, но не таким методом, каким сегодня предлагают у нас в стране. Это ненормально и неправильно.

По мнению самих предпринимателей, даже отсрочка не спасет их товарищей—«единоличников» от непосильных трат, связанных с приобретением и обслуживанием контрольно-кассового оборудования.

— Сколько пытались отменить этот закон, кто с этим только не боролся — все общественные организации — не смогли эту ситуацию преодолеть, — говорит исполнительный директор НРО «Деловая Россия» Евгений Бурденюк. — А это накладно для предпринимателей. Есть алгоритмы, что якобы ККТ бесплатно ставят за счет обслуживания, но это — скрытые платежи, люди так или иначе «попадают» на 15-20 тысяч рублей как минимум, а то и больше. А кому нужны дополнительные расходы? Человек работал, а тут заплати 20 тысяч — и все за то, чтобы тебя еще лучше контролировали.

С предпринимателями солидарны и депутаты горсовета Искитима, предложившие заксобранию выступить с законодательной инициативой перед федеральной властью по поводу полной отмены такой обязанности.

— Итоговая сумма затрат складывается значительная для тех ИП, у которых нет работников, — озвучила позицию искитимских депутатов замглавы Искитима Татьяна Сергеева на майском заседании комитета заксобрания по бюджету. — Это около 70 тысяч рублей. Это касается, например, тех же парикмахеров, специалистов в сфере косметических услуг и других. За невыполнение предусмотрены штрафные санкции. Поэтому предпринимателям проще закрыть свой бизнес.

Инициатива местных депутатов не получила одобрения областных парламентариев. Предложение горсовета Искитима и замглавы города отклонили.

— Это предложение подлежит возврату по формальному признаку, так как не соответствует требованиям по оформлению законодательной инициативы, — поясняет позицию коллег зампредседателя комитета заксобрания по бюджету и налоговой политике Ирина Диденко. — Вопрос изучала рабочая группа с участием департамента по правовым вопросам, экономическим вопросам, министерства по финансам и налоговой политике, министерства промышленности, УФНС, депутатов. Кроме того, мы отправили предварительный запрос с целью получения взвешенного мнения. Участниками совещаний были представлены мотивированные и обоснованные замечания о бесперспективности данной инициативы.

В то же время освобождение предпринимателей от ККТ возможно, но они вынуждены будут нести другие расходы — по уплате налога на профессиональный доход. Такая система в порядке эксперимента реализуется в четырех субъектах федерации.

— Есть высокая вероятность распространения этого опыта на все остальные субъекты с 2020 года, — говорит руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев. — Данный законопроект как раз и предусматривает для предпринимателей, не имеющих наемных работников, освобождение от ККТ. Минфин направил запрос в субъекты, чтобы те выразили свое мнение о желании реализовать эту форму налогообложения. Если они готовы внедрять эту систему, то с 1 января следующего года она может получить распространение на территории Новосибирской области.

Также руководитель регионального УФНС напомнил, что предприниматели из более чем 800 труднодоступных населенных пунктов области в настоящее время освобождены от необходимости внедрения ККТ.

— Свыше полутора тысяч населенных пунктов не предусматривают передачу информации в онлайн-режиме. Только более 30 населенных пунктов региона сегодня работают в режиме онлайн. Остальные для работы используют фискальный накопитель, который меняется раз в год и не требует ежедневного сопровождения услуг и работы с оператором связи, — говорит Легостаев. — Что касается озвученных затрат на установку ККТ в 70 тысяч рублей, то их нет даже близко, так как техника простая, не предусматривающая широкую товарную номенклатуру, учет и так далее. Предлагаемые (Искитимскими депутатами. — Ред.) изменения в законопроект не помогут, а лишь оттолкнут нас от проблемы, которую решает государство в части контроля за наличным денежным оборотом.

Сумма расходов на ККТ в 70 тысяч рублей вызывает сомнения и у уполномоченного по правам предпринимателей Новосибирской области Николая Мамулата

— Бизнес-сообщество часто обсуждает онлайн-кассы, — говорит Мамулат. — Но в последнее время количество жалоб по отношению к кассам и применению их сократились. Цен в 70 тысяч рублей нет, где-то 35 тысяч рублей. Если в Искитиме есть какие-то вопросы, прошу обратиться к нашему экспертному сообществу, которое сможет разъяснить все подробности предпринимателям, как это сейчас происходит.

Напомним, что установить онлайн-кассы согласно законодательству организации и индивидуальные предприниматели должны в срок до 1 июля нынешнего года.

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