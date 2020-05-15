Банк Акцепт принимает заявки на льготную ипотеку под 6,5%!

На льготную ставку могут рассчитывать граждане России, подавшие заявку и оформившие ипотеку по программе до 1 ноября 2020 года включительно.

Основные условия участия:

Программа распространяется на приобретение жилья только на первичном рынке.

Максимальная сумма кредита в Москве и Санкт-Петербурге – до 8 млн. рублей, в других регионах – до 3 млн. рублей.

Первоначальный взнос — от 20%.

Ставка 6,5% сохраняется на весь срок кредита

Гашение только аннуитетными платежами.

Заявку можно подать на сайте или обратившись в офисы Банка.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать свое 30-летие. Обслуживает физических и юридических лиц. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

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Фото предоставлено пресс-службой банка