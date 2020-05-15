Банк Акцепт принимает заявки на льготную ипотеку под 6,5%!

На льготную ставку могут рассчитывать граждане России, подавшие заявку и оформившие ипотеку по программе до 1 ноября 2020 года включительно.
Основные условия участия:
Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать свое 30-летие. Обслуживает физических и юридических лиц. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.
ул. Советская, 14
пл. К. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
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мкрн. Горский, 60
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Краснообск, ул. Центральная, 2«б»
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»
Куйбышев, ул. Папшева, 4
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Фото предоставлено пресс-службой банка
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