Новосибирцам могут предложить удаленные выборы

Избирателям предложат подписываться в поддержку кандидата, а затем и голосовать в удаленном режиме. Соответствующие поправки в избирательное законодательство приняли депутаты Госдумы. В избиркоме Новосибирской области не исключают, что новая система будет опробована уже на предстоящих выборах, в частности, заксобрания области. Об этом в комментарии Infopro54 сообщил источник в облизбиркоме. По словам собеседника редакции, в комиссии уже прошел ряд этапов подготовки к такому голосованию.

— Разговор о том, чтобы использовать для голосования «Госуслуги», шел еще два года назад, — говорит представитель избиркома. — Если будет поставлена задача, мы это сделаем. Обучение мы проводили, наработки есть. Нам просто необходим соответствующий уровень контроля и технического обеспечения. Но для этого нужны федеральные деньги.

— Лично мне поступало обращение: «У меня путнвка, с семьей уезжаю за границу, я бы с удовольствием, лежа на пляже, проголосовал через свой кабинет», — рассказывает источник в избиркоме. — Другой говорит: «Меня по работе вызвали в Москву, не могу проголосовать на выборах губернатора, так как возвращаюсь на день позже». Из практики: звонят около 10% социально активных, а на самом деле их больше.

По словам собеседника издания, поводом для внедрения цифры в выборный процесс послужили обращения самих избирателей перед выборами губернатора в 2018 году.

При этом, по словам собеседника издания, вероятность проникновения в систему извне с целью фальсификации выборов маловероятна.

— К примеру, я захожу в чей-то кабинет, с меня требуют СНИЛС, — рассказывают в избиркоме. — Свой я знаю, а чей-то еще — нет. Если кто-то говорит, что достаточно логина и пароля, то просто не пользуется «Госуслугами», а я пользуюсь, я там получал паспорт, загранпаспорт, документы, разрешающие хранение и ношение оружия. Уже сейчас система «Госуслуги» под контролем ФСО. Когда шел вопрос по КОИБам, были сомнения: кто-то засунет флэшку с программой, которая посчитает, как надо. Единственная флэшка — у председателя комиссии, который несет ответственность. А учитывая, что сейчас уголовную ответственность за подлог увеличили до 5-7 лет, кому надо так рисковать?

— В прошлом году проверяли систему на предмет возможности взлома, — сообщил редакции руководитель направлений «Комплаенс» и «Аудит» управления безопасности группы компаний ГК Softline Илья Тихонов. — Оценили уровень ее защиты очень высоко. Более вероятна возможность проникновения вирусов на ПК физических лиц. С помощью программы злоумышленник в теории может заставить систему проставлять нужный ему ответ после того, как пользователь откроет форму (сам он может об этом и не узнать). Такие вирусы существуют и используются для прямой кражи денег со счета. Поэтому мы советуем гражданам регулярно обновлять антивирусные решения и проверять систему на предмет наличия вредоносных элементов.

О безопасности системы удаленного голосования говорят и эксперты из IT-отрасли.

По словам собеседника редакции, недоверие скептиков к новой системе обусловлено несколько иными причинами.

— Схема пока кажется гражданам менее прозрачной, — сообщает Тихонов. — Поставив галочку в физическом бюллетене, ты лично бросаешь его в урну, на участке присутствуют внешние наблюдатели. В случае же с электронным голосованием гражданину сложно понять, насколько честно система подсчитывает голоса и кто может повлиять на результаты.

По мнению политолога Владимира Леонтьева, вероятность подлога при удаленном голосовании имеется. Но она не появилась извне, а существовала и при старом формате голосования.

— Вероятность всегда есть — и при обычном голосовании, и при электронном. Только с позиции бюллетеня она ушла в электронные цифры, — говорит Леонтьев. — Потому варианты каких-то нечистоплотных действий имеют место. Но они всегда подразумевались и в действующих условиях. Другое дело, как это все будет организовано, насколько будет строгим контроль? Надо знать, откуда это идет, а не так, чтобы кто-то, сидя дома, вдруг резко голосов набрал. Должна быть проработана техническая система.

Как считает собеседник издания, переформатирование избирательной системы в целом, с уходом в онлайн — историческая необходимость в связи с новыми реалиями, в том числе ситуацией с пандемией.

— Да, наверняка это скажется на массовых мероприятиях, потому что у 43-45% населения остается страх пандемии, — говорит политолог о предстоящих изменениях. — Но работу СМИ, разнос полиграфии никто не отменял. Наверняка будут больше использовать интернет. Наверное, некоторые кандидаты от этого потеряют. Но загнать всю систему в онлайн не получится. Но то, что будут ограничения с мероприятиями, это да. Предстоит переосмысливать выборную ситуацию и кандидатам, и политологам, и избирателям. То, что придется переформатироваться — это факт. Сейчас 50% всей выборной кампании могут уйти в интернет из-за сложившейся обстановки. Я бы не сказал, что интернет-технологии — явный минус. Их диктует время. Экономика и политика должны учитывать эпидемиологическую обстановку.

При этом, как отмечает Леонтьев, данные изменения вряд ли скажутся на активности избирателей.

В ожидании «разбора полетов» — Явка в последнее время и без того стала низкая, — считает он. — Во-первых, понизилось доверие избирателя к власти: мы голосуем, а ничего не меняется. Поэтому что электронное будет голосование, что неэлектронное — разницы нет. Сейчас кто быстрее научится работать с этими техниками, кто быстрее найдет новые формы общения с избирателями, тот и выиграет. Те же блогеры из оппозиции без больших денег в интернете начали работать, и все пошло. Не вижу сложности, чтобы другим кандидатам успешно работать. Явка зависит от работы кандидатов и их команд. Посмотрите, как действовал Бойко (на компании по выборам мэра Новосибирска): он активно выступал в интернете, и у него куча голосов.

Напомним, что выборы депутатов заксобрания Новосибирской области и горсовета Новосибирска пока запланированы на сентябрь 2020-го.

Фото редакции