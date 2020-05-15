ISO 9001 – самый распространенный стандарт менеджмента качества

Один из самых востребованных – это ISO 9001. Документ содержит критерии и рекомендации для предприятий, которые желают выстроить эффективную систему менеджмента качества (далее – СМК), добиться, чтобы выпускаемые товары или предоставляемые услуги отвечали требованиям потребителя/заказчика, а качественные характеристики постоянно улучшались.
Соответствие СМК компании указанному документу — это доказательство грамотного подхода к управлению предприятием и весомое конкурентное преимущество при ведении бизнеса. Чтобы его доказать, необходимо пройти независимую оценку в одной из зарегистрированных добровольных систем сертификации. При успешном исходе проверки выдается сертификат ISO 9001. Такая документация подтверждает, что деятельность фирмы соответствует положениям указанного норматива.
Существующая международная организация по стандартизации занимается постоянным совершенствованием системы стандартов данной серии.
ISO 9001 – один из самых распространенных в России и мире в целом. Он устанавливает критерии и требования по интеграции и оценке менеджмента качества.
Внедрение стандарта, как и сертификация, осуществляются по желанию руководства фирмы. Но ряд его элементов подлежит обязательному исполнению предприятиями, занятыми в определенных сферах деятельности (ВПК, самолетостроение), на основании отраслевых и профильных стандартов.
Стандарт имеет национальную версию — ГОСТ Р ИСО 9001-2015, который применяется в России в течение более 20 последних лет.
Цель введения данного стандарта – организация производственного процесса и всей деятельности организации таким образом, чтобы конечный продукт отвечал нормативным требованиям, нормам законодательства, интересам партнеров и потребителей.
Система ИСО используется не для подтверждения высокого качества товара (услуги). Она гарантирует, что компания внедрила проверенную систему управления производственными процессами, которая в свою очередь уже помогает создавать качественную продукцию.
Внедренная на предприятии СМК ISO 9001 свидетельствует, что:
Следует отметить, что СМК ISO 9001 – это универсальный инструмент, позволяющий внедрить и использовать его в любой организации независимо от формы собственности, размера и специфики деятельности.
Наличие сертификата ИСО 9001 дает ряд положительных моментов для ведения бизнеса, главные из которых:
Чтобы получить сертификат соответствия, организации потребуется предварительно разработать и внедрить данную систему. Только после этого можно подать заявку на прохождение проверки. Для прохождения процедуры необходимо представить пакет документов:
В случае необходимости специалисты центра «Гортест Сибирь» помогут собрать необходимую документацию, подготовиться к проверке.
Процедура оформления сертификата ИСО 9001 проходит в четыре основных этапа:
Обращаясь в центр сертификации «Гортест Сибирь», клиенты получают профессиональную помощь в проведении необходимых мероприятий согласно установленным правилам и требованиям. Консультации предоставляются бесплатно.
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