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Банк Акцепт: рост ставок по рублевым вкладам

  • 14/01/2019, 17:55
Все вклады доступны для открытия в Интернет-банке.

С 9 января повысились ставки по всем рублевым вкладамв ПАО Банк «Акцепт», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Теперь возможно получить процентную ставку по вкладу «Экстра» до 7,6% годовых, выплата процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада составляет 30 тыс. рублей, срок от полугода до двух лет

Еще одно выгодное предложение – вклад «Максимум». Здесь первоначальная сумма вклада ниже – от 5 тыс. рублей. Процентная ставка – до 7,35 % годовых в зависимости от срока вклада. Допускается пополнение вклада, а выплата процентов производится ежемесячно на отдельный счет.

Также повысились ставки и на «фирменные» вклады банка – с сохранением процентов при досрочном расторжении вклада на сроке от 90 дней после заключения договора. Для пенсионеров – до 6,85% годовых, для прочих категорий клиентов – до 6,6%. По таким вкладам возможно пополнение, и проценты по ним выплачиваются ежемесячно.

Кто склонен диверсифицировать свои риски и предпочитает делить вложение средств между несколькими валютами – специальный вклад «Союз валют» (рубли, доллары и евро) сроком на полгода и год с выплатой процентов в конце срока. Вы можете в любой момент перекладывать свои сбережения в интересующую вас валюту без потери ставки и расторжения вклада. Рублевые ставки по данному вкладу также увеличены – до 7,25% годовых, а долларовые – до 2,5%.

Все вклады доступны для открытия в Интернет-банке. По всем вкладам, кроме «Экстра», рублевая ставка увеличивается на 0,25% пунктов при открытии в Интернет-банке.

Фото: пресс-служба банка

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