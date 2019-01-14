 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Black Vision: спецверсию Lexus NX теперь можно заказать в Новосибирске

Спецверсия предназначена для модели с передним и полным приводом.
  • 14/01/2019, 19:14
Автор: Михаил Фишер
002
Стоимость автомобиля находится в параметрах от 2 млн 686 тысяч — до 2 млн 779 тыс. рублей

Официальный дилер Lexus в Новосибирске приступил к приему заказов на новую специальную версию премиального кроссовера Lexus NX Black Vision. По данным пресс-службы «Lexus в России», стоимость автомобиля находится в параметрах от 2 млн 686 тысяч — до 2 млн 779 тыс. рублей.

Напомним, что официальным дилером марки в столице Сибири является компания ООО «Лексус-Новосибирск». На продажах автомобилей этого японского бренда специализируется также новосибирская компания ООО «Ярс-Моторс».

Специальная версия предназначена для модели с передним и полным приводом: Lexus NX 200 с передним приводом (на базе комплектации Comfort), и Lexus NX 200 AWD (на базе комплектации Progressive). Все автомобили Lexus NX в спецверсии Black Vision укомплектованы легкосплавными колесными дисками обновленного дизайна, имеют черные корпуса наружных зеркал заднего вида и решетку радиатора в затемненном исполнении, а также логотипы специальной версии Black Vision.

Автомобиль также получил дополнительный вариант отделки интерьера: с серебристыми декоративными вставками и сиденьями, обтянутыми высококачественной искусственной кожей Tahara комбинированного черно-белого цвета. Lexus NX 200 Black Vision дополнительно оснащается системой подсветки в ручках дверей при посадке в автомобиль и электрообогревом рулевого колеса.

По данным «Автостат», все премиальные кроссоверы NX в версии Black Vision имеют электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти и интеллектуальную систему доступа в автомобиль с запуском двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start .

Фото: lexus.ru

Популярное с сайта

Два кредитора предъявили свои требования к ООО «Трэвэлерс кофе»

15/01/2019, 10:57
Сумма заявленного долга более 41,9 млн рублей.

Проект «Центрмедикал» вновь вынесут на общественные слушания

14/01/2019, 19:20
Компания планирует разместить на площадке второй стационар «Медсанчасти-168».

В 2018 году в Новосибирске стоимость готового бизнеса снизилась на 3 %

14/01/2019, 17:12
Самыми дорогими оказались сельскохозяйственные компании, а самыми доступными – интернет-магазины.

Актуальный разговор

«Задача — интеграция в инфраструктуру российского рынка онлайн-торговли»

Все материалы
Новости

Новосибирцы взяли половину мест в шорт-листе Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

15/01/2019, 12:55

За новогодние каникулы новосибирцы проговорили по мобильному 60 лет

15/01/2019, 12:13

Сибирские таможенники перечислили в федеральный бюджет более 112 млрд рублей

15/01/2019, 12:00

Новосибирская область вошла в число лучших регионов РФ по запуску новой системы обращения с отходами

15/01/2019, 11:44

Бывшего доцента одной из кафедр СГУПС будут судить за получение взяток

15/01/2019, 10:59

Два кредитора предъявили свои требования к ООО «Трэвэлерс кофе»

15/01/2019, 10:57

Проект «Центрмедикал» вновь вынесут на общественные слушания

14/01/2019, 19:20

В 2018 году в Новосибирске стоимость готового бизнеса снизилась на 3 %

14/01/2019, 17:12

Проект общественного фонда «Академгородок» поборется за грант

14/01/2019, 16:43

Первая кофейня Skuratov Coffee открылась в Новосибирске

14/01/2019, 16:40

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×