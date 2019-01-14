Black Vision: спецверсию Lexus NX теперь можно заказать в Новосибирске

Официальный дилер Lexus в Новосибирске приступил к приему заказов на новую специальную версию премиального кроссовера Lexus NX Black Vision. По данным пресс-службы «Lexus в России», стоимость автомобиля находится в параметрах от 2 млн 686 тысяч — до 2 млн 779 тыс. рублей.

Напомним, что официальным дилером марки в столице Сибири является компания ООО «Лексус-Новосибирск». На продажах автомобилей этого японского бренда специализируется также новосибирская компания ООО «Ярс-Моторс».

Специальная версия предназначена для модели с передним и полным приводом: Lexus NX 200 с передним приводом (на базе комплектации Comfort), и Lexus NX 200 AWD (на базе комплектации Progressive). Все автомобили Lexus NX в спецверсии Black Vision укомплектованы легкосплавными колесными дисками обновленного дизайна, имеют черные корпуса наружных зеркал заднего вида и решетку радиатора в затемненном исполнении, а также логотипы специальной версии Black Vision.

Автомобиль также получил дополнительный вариант отделки интерьера: с серебристыми декоративными вставками и сиденьями, обтянутыми высококачественной искусственной кожей Tahara комбинированного черно-белого цвета. Lexus NX 200 Black Vision дополнительно оснащается системой подсветки в ручках дверей при посадке в автомобиль и электрообогревом рулевого колеса.

По данным «Автостат», все премиальные кроссоверы NX в версии Black Vision имеют электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти и интеллектуальную систему доступа в автомобиль с запуском двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start .

Фото: lexus.ru