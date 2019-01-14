В 2018 году в Новосибирске стоимость готового бизнеса снизилась на 3 %

В 2018 году покупателей в Новосибирске на Авито больше всего интересовало приобретение торговых предприятий, компаний сферы услуг и общественного питания – на них пришлось 32%, 31% и 15% запросов контактов соответственно, сообщили в пресс-службе компании.

Исследование показало, что спрос на готовый бизнес в городе за год снизился на 14%, тогда как в целом по России он вырос на 2%. При этом, эксперты Авито отметили стабильность распределения востребованности сфер.

— Год назад лидировали те же три отрасли, а последние места, как и в 2017, заняли интернет-магазины, компании сферы развлечений, сельское хозяйство и строительный бизнес, — рассказали в компании. — В свою очередь, предложение готового бизнеса в городе увеличилось на 9% за год, в то время как в целом по стране оно выросло на 14%.

Средняя цена готового бизнеса в Новосибирске в 2018 году составила 5,2 млн. рублей: за год она снизилась на 3%. Это почти столько же в целом по стране (5,56 млн. рублей) и в полтора раза меньше максимальной средней цены, которую назначили продавцы в Москве – 8,16 млн. рублей.

— Самыми дорогими видами бизнеса на Авито за год в Новосибирске стали сельскохозяйственные компании по средней стоимости 43,82 млн. рублей, за ними следуют производственные предприятия, за 11,6 млн. рублей, а замыкают первую тройку компании, не вошедшие в 8 основных отраслей, по средней стоимости 8,8 млн. рублей. В 2018 году доступнее всего были интернет-магазины (915 тыс. рублей). Наиболее заметным подорожанием – в два раза – отметился сельскохозяйственный бизнес, а самым заметным снижением средней цены – строительные компании (-56%), — уточнили специалисты Авито.

За год готовый бизнес подорожал в 10 из 23 крупных городов, сильнее всего – в Ульяновске (на 68%). В 12 городах он подешевел, наиболее заметно – в Ижевске (на 38%), при этом в Волгограде цены остались неизменны по сравнению с 2017 г.

В 2018 году пятерку самых дорогих сделок в «Готовом бизнесе» в Новосибирске открывают производственные предприятия по переработке макулатуры за 35 млн рублей, а закрывает карьер по добыче строительного песка за 11 млн рублей.

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