Банк Акцепт сохранит ваши сбережения во время отпуска!

Для того чтобы арендовать сейф-ячейку, необходимо заключить договор – не менее, чем на 15 дней. Он может быть оформлен по трем схемам:

особые условия;

для одного партнера;

для двоих партнеров.

При заключении договора на двух арендаторов банк обеспечивает доступ к сейфовой ячейке только в присутствии двоих партнеров одновременно.

При заключении договора на особых условиях подробно расписывается схема режима доступа к ячейке на различных этапах сделки.

Если в ваше отсутствие необходим доступ к ячейке, то на основании вашей доверенности его может получить третье лицо.

Банк Акцепт гарантирует сохранность содержимого сейфовых ячеек и ваше спокойствие на время отпуска!

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

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тел. 8-800-100-27-37

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