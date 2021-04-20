Банк Акцепт сохранит ваши сбережения во время отпуска!

Для того чтобы арендовать сейф-ячейку, необходимо заключить договор – не менее, чем на 15 дней. Он может быть оформлен по трем схемам:
При заключении договора на двух арендаторов банк обеспечивает доступ к сейфовой ячейке только в присутствии двоих партнеров одновременно.
При заключении договора на особых условиях подробно расписывается схема режима доступа к ячейке на различных этапах сделки.
Если в ваше отсутствие необходим доступ к ячейке, то на основании вашей доверенности его может получить третье лицо.
Банк Акцепт гарантирует сохранность содержимого сейфовых ячеек и ваше спокойствие на время отпуска!
Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
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тел. 8-800-100-27-37
akcept.ru
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Фото предоставлено пресс-службой банка
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