«Ростелеком» обеспечил интернетом деревню Алексеевка Новосибирской области

Оптика появилась в деревне Алексеевка Толмачевского сельсовета Новосибирской области. Для этого специалисты компании проложили 17 км волоконно-оптических линий связи, благодаря чему построенными сетями охвачены 843 домохозяйства.

Жителям деревни теперь доступен интернет на скорости до 100 Мбит/с, что достаточно для удаленной учебы и работы, подключения видеосервиса Wink и других цифровых услуг «Ростелекома». Раньше в Алексеевке эти сервисы были недоступны, так как здесь использовались медные линии связи. За помощь в проведении высокоскоростного интернета Новосибирский филиал «Ростелекома» получил благодарность депутата регионального Законодательного собрания Глеба Поповцева.

«Появление оптики в селах и деревнях — важное событие, потому что цифровизация сразу выводит уровень жизни в этих населенных пунктах на новый этап. Вот почему особое внимание в работе мы уделяем запросам жителей сельских территорий. Технологии GPON гарантируют стабильный доступ к интернету, что становится актуальнее с каждым годом: теперь в сети работают, отдыхают и учатся практически круглосуточно», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора, смартфона или планшета, ноутбука и компьютера. Интеллектуальный сервис «Умный дом» позволяет сделать безопасными квартиру или частный дом с помощью датчиков открытия, движения, протечки, умных лампочек и розеток, а также благодаря внешнему и внутреннему видеонаблюдению.

Узнать подробнее о сервисах «Ростелекома» для физических лиц можно на сайте и по телефону 8 800 100 0 800.