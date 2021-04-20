Рекламодателям

«Ростелеком» обеспечил интернетом деревню Алексеевка Новосибирской области

  • 20/04/2021, 10:45
«Ростелеком» в Новосибирске расширил географию предоставления услуг широкополосного доступа в интернет по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network).

Оптика появилась в деревне Алексеевка Толмачевского сельсовета Новосибирской области. Для этого специалисты компании проложили 17 км волоконно-оптических линий связи, благодаря чему построенными сетями охвачены 843 домохозяйства.

Жителям деревни теперь доступен интернет на скорости до 100 Мбит/с, что достаточно для удаленной учебы и работы, подключения видеосервиса Wink и других цифровых услуг «Ростелекома». Раньше в Алексеевке эти сервисы были недоступны, так как здесь использовались медные линии связи. За помощь в проведении высокоскоростного интернета Новосибирский филиал «Ростелекома» получил благодарность депутата регионального Законодательного собрания Глеба Поповцева.

«Появление оптики в селах и деревнях — важное событие, потому что цифровизация сразу выводит уровень жизни в этих населенных пунктах на новый этап. Вот почему особое внимание в работе мы уделяем запросам жителей сельских территорий. Технологии GPON гарантируют стабильный доступ к интернету, что становится актуальнее с каждым годом: теперь в сети работают, отдыхают и учатся практически круглосуточно», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора, смартфона или планшета, ноутбука и компьютера. Интеллектуальный сервис «Умный дом» позволяет сделать безопасными квартиру или частный дом с помощью датчиков открытия, движения, протечки, умных лампочек и розеток, а также благодаря внешнему и внутреннему видеонаблюдению.

Узнать подробнее о сервисах «Ростелекома» для физических лиц можно на сайте и по телефону 8 800 100 0 800.

Фото предоставлено пресс-службой компании

910

Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : Юрий Куприянов умный дом Ростелеком Интернет Глеб Поповцев


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

19/04/2021, 18:22

В Кузбассе из-за подтопления ограничили движение на участке федеральной трассы «Сибирь»

19/04/2021, 11:18

В Кузбассе сельские администрации оштрафовали за отсутствие в селах похоронных служб

06/04/2021, 10:20

Актуальный разговор

Как профанаторы убивают рынок некачественными тренингами

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Договор с регоператором как условие разрешения на торговлю

20/04/2021, 12:21

Русфонд объявил сбор средств на аппарат непрерывного мониторинга глюкозы

20/04/2021, 12:02

Каждый второй онлайн-заем в стране выдали новосибирские МФО

20/04/2021, 11:56

Новосибирское УФАС выявило «прачечный» картель

20/04/2021, 11:20

Заксобрание Новосибирской области: миллиардер-строитель и миллионеры-коммунисты

19/04/2021, 22:47

В Новосибирске модернизируют десятки тысяч светильников

19/04/2021, 19:44

В Новосибирске в суд направлено уголовное дело по валютным махинациям на 3 млрд рублей

19/04/2021, 18:12

Новости компаний

Банк Уралсиб предлагает новый пакет услуг «1%» для малого бизнеса

20/04/2021, 10:49

Банк Акцепт сохранит ваши сбережения во время отпуска!

20/04/2021, 09:15

АО «РЭС» будет поощрять граждан за сообщение о хищении электроэнергии

20/04/2021, 09:00

В ВТБ Онлайн появилась темная тема

19/04/2021, 18:22

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших ипотечных программ

19/04/2021, 10:35

Экономика

Увеличивается перечень видов деятельности, разрешенных в ТОСЭР «Линево»

Ограничительные мероприятия в Новосибирской области снова продлили

Сессия горсовета Новосибирска рассмотрит поправки на 2,8 млрд рублей

Почему бизнес уезжает из Новосибирска и приезжает в регион?

Еще неделю дышим пылью

Финансы

Мода на интернет-компании начнет меняться в сторону реальной экономики

В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Система быстрых платежей или эквайринг?

В России появился «Маркетплейс» с финансовыми продуктами

Новосибирский филиал ВТБ возглавил новый управляющий

Политика

Заксобрание Новосибирской области: миллиардер-строитель и миллионеры-коммунисты

Заксобрание Новосибирской области: миллиардер-строитель и миллионеры-коммунисты

Участки в природоохранной зоне у новосибирского сенатора и самый «бедный» депутат

Жители Оби предлагают главе добровольную отставку

Задержан автор скандального фильма о клубе «Успех»

Мэр Новосибирска займется мобилизацией

Недвижимость

Итоги первого квартала 2021 года на рынке новостроек Новосибирска

В Новосибирской области вырос спрос на покупку загородной недвижимости

Цены на вторичку в Новосибирске продолжают расти

Застройщики не могут передать квартиры обманутым дольщикам

Современные «панельки»: удобство, доступность, хорошая логистика

Технологии

Новосибирских инноваторов приглашают на конкурс разработчиков устройств для умного дома

Магазины IKEA перейдут на солнечную энергию

«СКТБ «Катализатор» планирует вложить в развитие более 3 млрд рублей

В ННИИТО пытаются воссоздать центр терапии пациентов с ДЦП

На новосибирском тренажере космонавты провели более 4 тысяч тренировок

Телекоммуникации

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

Toyota RAV4 удерживает первенство в сегменте SUV на вторичном рынке Новосибирска

Toyota RAV4 удерживает первенство в сегменте SUV на вторичном рынке Новосибирска

Эксперты прогнозируют дефицит автозапчастей

Выйти из трамвая без страха за жизнь

12 апреля в Новосибирске стартует безлимитный проездной

«Новосибирскавтодор» достроит Восточный обход Новосибирска

Медицина

Здоровье

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Авто

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

Туризм

Почему цены на российских курортах «взлетели до небес»?

Почему цены на российских курортах «взлетели до небес»?

Роспотребнадзор разъяснил новые правила для прибывающих в страну россиян

Россия ограничила полёты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня

S7 Airlines открыла продажу на рейсы в 6 иностранных городов

В 2020 году Новосибирскую область посетило более 37 тысяч иностранных туристов

Общество

Русфонд объявил сбор средств на аппарат непрерывного мониторинга глюкозы

Для реставрации «Дома с часами» нашли деньги

Новосибирск попросит федеральные деньги на малые реки

С начала года СГК подключила 11 новых зданий к теплоснабжению от ТЭЦ Новосибирска

В Новосибирской области похолодает до -16 градусов

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска