Как подобрать кресла для концертного зала

Поэтому выбирая кресла для концертного зала необходимо учитывать массу самых разнообразных параметров. Мебель должна быть достаточно комфортной для гостей и посетителей, но также стоит умело балансировать между удобством и вместительностью.

Сегодня многие компании предлагают свою продукцию, но не вся она соответствует необходимым стандартам качества, поэтому нужно подходить к выбору поставщика с особой внимательностью. В первую очередь сидячие места должны подходить помещению по стилю, ведь даже комфортная, но не слишком привлекательная или однообразная мебель может вызвать недоумение у гостей.

Что ещё нужно учитывать?

Существует ряд характеристик, которые должны иметь сидячие места в концертном зале:

Надёжность. Часто менять сидения может быть достаточно затратным делом. Поэтому следует выбирать модели с высокой прочностью. Обычно такие изделия производятся с использованием надёжных стальных каркасов, а внешние элементы могут быть из твёрдых пород древесины;

Износостойкость. Никому не понравится сидеть на изношенном, потрёпанном кресле, поэтому покрытие сидения должны хорошо выдерживать нагрузки, и подлежать реставрации;

Комфортабельность. Требования к комфорту у всех разные, поэтому стоит понимать свою аудиторию и подбирать модели сидений в соответствии с их потребности. На комфортное размещение влияют как размеры сидячих мест, так и материалы их изготовления.

Концерт или другое проводимое мероприятие может длиться не один час, поэтому возможно стоит позаботиться о дополнительных функциях кресла. В зависимости от аудитории и доступного свободного пространства сидячее место может быть оборудовано удобными и компактными подставками для напитков и прочих принадлежностей, или широкими подлокотниками.

Концертная меблировка также может различаться по конструкции. Сегодня многие производители готовы выполнить мебель под заказ, с учётом особенностей зала, и это действительно удобно. Таким образом можно подобрать интерьер под любую задачу и под любое помещение. Не стоит экономить на компонентах, если в этом нет крайней нужды, ведь современные посетители достаточно требовательны, и точно не оценят такой подход. Лучше довериться профессионалам, работающим не один год и приобрести места, которые прослужат долгое время. Таких компаний очень много, а некоторые, такие как Leadcom Seating даже могут помочь с расстановкой и будут производить послепродажное обслуживание, что позволит вам освободиться от лишних забот и сосредоточиться на чём-то более важном.