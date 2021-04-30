Банк Акцепт: ставки по вкладам стали еще выше!

С 29.04.2021 года повышены ставки по вкладам:

Максимум – до 5,6% (с 3,85%)

Пенсионный – до 5,3% (с 3,7%)

Выгодный – новый срок 733 дня, до 5,5% (с 5,0%)

Устойчивый процент – до 5,2% (с 3,6%)

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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