Прокуроры поменялись местами

Старший советник юстиции Александр Барышников назначен прокурором Центрального района сроком на 5 лет. По данным облпрокуратуры, в органах прокуратуры Барышников служит с июня 1992 года. С сентября 2011 года занимал должность Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора Новосибирской области.

Дмитрий Цуканов, ранее занимавший должность прокурора центрального района Новосибирска, приказом генерального прокурора Российской Федерации от 29.04.2021 № 369-к назначен на 5-летний срок Новосибирским межрайонным природоохранным прокурором Новосибирской области. Службу в органах прокуратуры Цуканов проходит с сентября 2002 года. С мая 2016 года работал в должности прокурора Центрального района Новосибирска.