Жители Новосибирской области в 1,5 раза увеличили траты на садовый инвентарь к майским праздникам

Об этом свидетельствует статистика Первого ОФД (входит в Группу ВТБ). При этом в целом траты на подготовку к дачному сезону в регионе сократились вдвое.

Всего за неделю до майских праздников жители Новосибирской потратили в супермаркетах товаров для дома и ремонта, строительных магазинах и магазинах товаров для садоводства 57 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. В частности, в супермаркетах товаров для дома и дачи новосибирцы и жители области оставили 53 млн рублей. Только в специализированных магазинах для садоводов и огородников расходы жителей региона превысили 900 тыс. рублей. Еще 2,7 млн рублей составила выручка строительных магазинов.

В целом по России, по данным эквайринга ВТБ, расходы дачников на подготовку к майским праздникам за неделю составили 3 млрд рублей – в 2 раза больше, чем в 2020 году. Количество транзакций в супермаркетах товаров для дома и ремонта, строительных магазинах и магазинах товаров для садоводства также увеличилось вдвое. В частности, в магазинах товаров для дома и дачи россияне потратили за неделю 2,8 млрд рублей – вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года; в специализированных садоводческих магазинах — более 100 млн рублей (рост в 1,5 раза году к году), в строительных магазинах — 50 млн рублей (+ 70%). В том числе на садовый инвентарь россияне за неделю израсходовали свыше 36 млн рублей – в 2,2 раза больше, чем в 2020 году.