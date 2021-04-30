Жители Новосибирской области в 1,5 раза увеличили траты на садовый инвентарь к майским праздникам

Об этом свидетельствует статистика Первого ОФД (входит в Группу ВТБ). При этом в целом траты на подготовку к дачному сезону в регионе сократились вдвое.
Всего за неделю до майских праздников жители Новосибирской потратили в супермаркетах товаров для дома и ремонта, строительных магазинах и магазинах товаров для садоводства 57 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. В частности, в супермаркетах товаров для дома и дачи новосибирцы и жители области оставили 53 млн рублей. Только в специализированных магазинах для садоводов и огородников расходы жителей региона превысили 900 тыс. рублей. Еще 2,7 млн рублей составила выручка строительных магазинов.
В целом по России, по данным эквайринга ВТБ, расходы дачников на подготовку к майским праздникам за неделю составили 3 млрд рублей – в 2 раза больше, чем в 2020 году. Количество транзакций в супермаркетах товаров для дома и ремонта, строительных магазинах и магазинах товаров для садоводства также увеличилось вдвое. В частности, в магазинах товаров для дома и дачи россияне потратили за неделю 2,8 млрд рублей – вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года; в специализированных садоводческих магазинах — более 100 млн рублей (рост в 1,5 раза году к году), в строительных магазинах — 50 млн рублей (+ 70%). В том числе на садовый инвентарь россияне за неделю израсходовали свыше 36 млн рублей – в 2,2 раза больше, чем в 2020 году.
«В прошлом году в условиях режима самоизоляции и закрытых границ популярность загородного отдыха и удаленной работы на даче выросла в разы. Однако часть магазинов с товарами для дачи и садовых участков в апреле 2020 года была закрыта. Поэтому, несмотря на значительный рост спроса на такие товары, сегмент фиксировал некоторое снижение оборотов. В этом году, несмотря на активное развитие внутреннего туризма и доступ к ряду зарубежных направлений, россияне не утратили вкус к дачному отдыху, поэтому мы фиксируем резкий рост спроса на садовый инвентарь не только к прошлому, но и в ряде сегментов — к позапрошлому году», — комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ (ПАО).
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