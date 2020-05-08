Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию девелоперской компании «Акация» для строительства жилого дома в Новосибирске

Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство 17-этажного дома на 95 квартир. В рамках проекта запланированы работы по благоустройству придомовой территории: строительство спортивной площадки и автомобильной парковки. Окончание работ запланировано на середину 2021 года.

— Проектное финансирование — главный механизм развития жилищного строительства во всех регионах страны, обеспечивающий застройщикам бесперебойный доступ к денежным средствам на все время реализации проектов. Банк ДОМ.РФ открывает кредитные линии как крупным федеральным компаниям, так и небольшим региональным застройщикам. Заявки оформляются в онлайн-режиме, после оперативного рассмотрения происходит заключение сделок, — рассказывает вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф, на 29 апреля более 23% жилья (654 тысячи кв. м) в Новосибирской области строятся с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводятся 2 млн 792 тысячи кв. м жилья.

— Многоквартирый дом «Акация на Красногорской» расположен в Заельцовском районе, рядом с Красным проспектом, что обеспечивает отличную транспортную развязку и шаговую доступность всех необходимых объектов социальной инфраструктуры. Рассчитываем, что реализация нашего проекта на средства проектного финансирования от Банк ДОМ.РФ преобразит целый район Новосибирска, заложив стандарты комфортной и качественной жилой застройки на долгие годы вперед, — отмечают в пресс-службе девелоперской компании «Акация».

На данный момент в доме «Акация на Красногорской» возведены 12 этажей. Стоимость квартир начинается от 2,52 млн рублей. При приобретении жилья в доме «Акация на Красногорской» доступна ипотечная программа с господдержкой от Банка ДОМ.РФ со ставкой 6,5%.

Подробнее ознакомиться с условиями проектного финансирования Банка ДОМ.РФ можно по ссылке.

АО «Банк ДОМ.РФ» — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Единственным акционером АО «Банк ДОМ.РФ» является АО «ДОМ.РФ». АО «Банк ДОМ.РФ» осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.