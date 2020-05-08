«Искитимцемент» запустил в работу новое лабораторное оборудование

В лаборатории АО «Искитимцемент» установлены рентгенофлуоресцентный спектрометр ARL OPTIM’X 200W и настольный рентгеновский дифрактометр ARL EQUINOX 1000 (производитель – Thermo Fisher Scientific, Швейцария), сообщили в пресс-службе предприятия.

Рентгенофлуоресцентный спектрометр ARL OPTIM’X 200W предназначен для выполнения оперативного анализа сырьевой смеси (шлама) и клинкера в круглосуточном режиме. С его помощью лаборанты химического анализа без труда могут определить полный химический состав, концентрацию легких элементов, а также содержание фтора (F), калия (K) и натрия (Na) в одной порции сырьевой смеси. Прибор позволяет анализировать 10 проб одновременно.

Рентгеновский дифрактометр ARL EQUINOX 1000 дает возможность более точно и достоверно вести контроль фазового состава клинкера и содержания в нем свободного оксида кальция (СаОсв), а также опережающий контроль минералогии сырьевых материалов в карьере и входной контроль поступающих корректирующих и минеральных добавок.

Отмечается, что на приобретение нового лабораторного оборудования направлено более 21 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Искитимцемент»