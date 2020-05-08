Нарушителей ограничительных мер оштрафовали на 3 млн рублей

Бердский «Крендель» и еще почти 60 предприятий и организаций ждет наказание за нарушение ограничительных мер, действующих в Новосибирской области в период противодействия коронавирусу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правоохранительными органами, Роспотребнадзором и органами власти составлено и направлено в суд 842 протокола по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан, нарушивших законодательство в период противодействия распространению коронавирусной инфекции, уже составила порядка 3 млн рублей.

Сотрудники полиции продолжают контроль жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции. В отношении 104 человек составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», из них уже 79 присуждены штрафы на сумму более 1,1 млн рублей. Судом рассмотрены и удовлетворены 15 заявлений Роспотребнадзора о принудительной изоляции в условиях обсерватора и 9 о госпитализации.

Также проводятся профилактические мероприятия с жителями и работниками предприятий, направленные на необходимость соблюдения установленных в регионе правил поведения в период противодействия распространению коронавирусной инфекции (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.). На тех, кто грубо нарушает эти и другие требования, сотрудниками полиции и областных органов власти составлено уже 637 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», часть из них уже оштрафована на общую сумму 456,5 тыс. рублей.

Продолжается работа по контролю за соблюдением действующих в регионе ограничительных мер в период распространения коронавируса среди юридических лиц. В ходе совместных проверок с региональным минпромторгом и администрацией Бердска 7 мая сотрудники управления Роспотребнадзора по Новосибирской области обнаружили санитарные нарушения в кофейне-кондитерской «Крендель» в Бердске. В объекте отсутствовали дезинфицирующие средства для уборки помещений, антисептик для рук, запас масок и одноразовых перчаток на смену, а также журнал уборок помещений. По выявленным фактам составлен протокол по статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ. Статья предусматривает штрафы для юрлиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Отмечается, что всего по вышеуказанной статье на юридических лиц составлено и направлено в суд 59 административных протоколов, из них 38 уже присуждены штрафы на общую сумму свыше 1,3 млн рублей, вынесено 12 решений о приостановлении деятельности.

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