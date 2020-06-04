Банк ДОМ.РФ предоставит проектное финансирование ГК «Расцветай» для строительства жилого дома в Москве

— Сотрудничество Банка ДОМ.РФ и ГК «Расцветай» насчитывает уже несколько совместных проектов. Финансируя объекты застройщика, Банк ДОМ.РФ получил надежного партнера на длительную перспективу, а застройщик — максимально выгодные условия для реализации своих проектов. Проектное финансирование позволяет компании динамично развиваться вне зависимости от внешних обстоятельств, — рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф, на 28 мая более 35% жилья (5 млн 447 тысяч кв. м) в Москве строятся с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 15 млн 374 тысячи кв. м жилья.

— Выход на столичный рынок для ГК «Расцветай» — это, прежде всего, новые возможности, расширение портфеля и географии проектов, а также серьезный шаг в стратегическом развитии компании. Благодаря проектному финансированию от уполномоченного в сфере жилищного строительства банка, ГК «Расцветай» сможет чувствовать себя уверенно на высококонкурентном столичном рынке, — отметили в пресс-службе застройщика.

Подробнее ознакомиться с условиями проектного финансирования Банка ДОМ.РФ можно по ссылке.

АО «Банк ДОМ.РФ» — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Единственным акционером АО «Банк ДОМ.РФ» является АО «ДОМ.РФ». АО «Банк ДОМ.РФ» осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.