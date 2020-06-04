Набережную достроят без участия госказны

Благоустройство Михайловской набережной вышло на четвертый этап. Теперь архитектурному «перезапуску» подвергнется большое пространство от ныне существующей площадки торжеств до гостиницы «Ривер Парк».

Реконструкция Михайловской набережной — долгосрочный и многоэтапный проект, функциональным итогом которого должно стать обретение Новосибирском своего речного фасада — элемента, который был большой градостроительной мечтой аж с 1960-х. Мечта с пятидесятилетней выдержкой сейчас воплощается вполне активно и масштабно: уже запущенные отрезки набережной быстро «вросли» в городской обиход. И с первыми же послаблениями карантинного режима жизнь здесь снова закипела.

Базовый концепт Михайловской набережной был разработан московским КБ «Стрелка» в рамках национальной программы «Качественная и комфортная городская среда», с новосибирской стороны его ведет и детализирует архитектурная мастерская «Адаптик-А». Эта же компания ведает архитектурным надзором над строительными работами. Надзор — вопрос отнюдь не праздный, поскольку у разных очередей этого долгосрочного проекта и подрядчики тоже разные. Например, примечательность четвертого этапа реконструкции в том, что он целиком выполняется частным инвестором — группой компаний «Сибмонтажспецстрой»

— Объем капитальных вложений составляет 50 млн рублей, — сообщил прессе директор ГК «Сибмонтажспецстрой» Анатолий Павлов. — Если не уложимся — ну, значит, будем добавлять.

Четвертый этап реконструкции разделен на две очереди, каждая из которых — по два строительных сезона. Первая очередь стартует в июне и завершается следующим летом, вторая — идет буквально вдогонку.

— В этом году проработаем отрезок от нижнего променада до центральной аллеи, от большой лестницы до ЖК «Михайловский», — рассказывает главный архитектор ООО «Адаптик-А» Павел Носарев. — Будет создан фудкорт, детские площадки и зоны аттракционов. Причем аттракционные площадки изначально проработают именно под эту функцию — по инженерной аранжировке, по подводу мощностей. Чтобы все там смотрелось аккуратно, не аляповато. И, конечно, будет «фейс-контроль» аттракционов — чтобы все развлекательные машины парка были и эстетически стильными, и идейно актуальными. А не секонд-хендом, наобум перенесенным дорабатывать свой срок. На следующем этапе архитектурно оформим средний променад и зону, примыкающую к улице Большевистской. Появится входная группа со стороны жилого комплекса «Михайловский», территория визуально и функционально объединится с центральной площадкой для мероприятий.

Павел Носарев отметил, что во главе угла — идея взаимно комфортной многофункциональности. Например, спортивные и рекреационные маршруты будут взаимно разделены. Детские зоны тоже сегментированные: своя — для малышей, своя — для детей школьного возраста. Выделена зона торговли и общепита. Концепция преемственная с прежними очередями. Но, конечно, появятся и новые дизайнерские решения. Например, зеленые лабиринты.

Как подчеркнула Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, ход работ — под авторским надзором от мастерской «Адаптик-А». То, что это будет делаться за счет частного инвестора, ничего не меняет — архитектурный стиль будет преемственным и цельным.

В среднесрочных планах ГК «Сибмонтажспецстрой» — дальнейшее продление набережной, но пока эти намерения спотыкаются о вопрос землевладения.

— Продолжение набережной до бывшего Речного вокзала и далее — до жилых комплексов «Гранит» и «Маяк» — это тоже наша задача, — говорит Анатолий Павлов. — Это минимум еще 108 метров с небольшим разрывом в зоне Речного вокзала. Фактически набережную мы доведем до офисного здания ГК «Первый строительный фонд». Вот только с аранжировкой отрезка у Речного вокзала пока вопрос никак не решен. Думаю, это уже задача мэрии — переоформить этот участок, дабы мы могли сделать там полновесную реконструкцию. Тогда бы мы и протянули до офиса «ПСФ» полноценную красивую набережную. Это была бы уже полновесная визитка города, большая городская набережная.

По планам городских властей, после достройки Михайловской набережной прибрежное садово-парковое строительство продолжится по ту сторону Оби — симметричным речным фасадом Новосибирска станет большой парк у новой ледовой арены. Как пояснила Анна Терешкова, парк в пойме не станет зеркальным близнецом Михайловской набережной — ему предначертано собственное «я», производное от архитектурной доминанты места — ледового стадиона.

— Парк на левом берегу будет в большей степени спортивным, а не променадным, — резюмирует Терешкова. — Композиционным каркасом его станут трассы для велосипедистов, роллеров, для скандинавской ходьбы и пробежек. Мы надеемся довести спортивные трассы этого нового парка до Бугринской рощи. По большому счету в итоге получился бы левобережный аналог Заельцовского парка, только еще более современный и композиционно интересный. В него, например, будет включен остров, соединенный дамбой с береговой частью парка. Впрочем, островная часть парка сейчас как раз прорабатывается.

Разрушения, причиненные набережной экстраординарным ночным ливнем буквально накануне старта строительных работ, Анна Терешкова назвала событием досадным, но не катастрофичным.

— Разрушения от ливня появились на территории, которая официально не является Михайловской набережной — это парк «Городское начало», созданный в 2012 году, вместе с памятником Александру III, — объяснила прессе Анна Терешкова. — Проблема на этой территории объясняется нашим непростым взаимодействием с ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК). Там проходит труба, скажем так, весьма неновая. И каждый раз в ходе сезонных испытаний там происходит бурный прорыв. Приходится все перебирать, заново укладывать плитку. Перекладывается она уже по многу раз, уже кое-как. Потом идет ливень, эту плитку опять сносит. Мы сейчас хотим, наконец-то, прервать эту сомнительную традицию. Сегодня у меня будет рабочее совещание со специалистами и руководством СГК. Сейчас разворачивается стройка четвертого моста, часть парка «Городское начало» попадает в зону этой стройплощадки. Потому там идет большая переборка коммуникаций. И мы хотим попросить СГК в рамках этих масштабных строительных работ поменять трубы. Чтобы потом, после постройки моста, когда благоустройство будет восстановлено, все сделать надолго — без необходимости ежесезонных переделок. Подключился к проблеме и Горводоканал.

В пресс-службе СГК сообщили, что компания проводит ремонтные работы магистрального трубопровода в парке «Городское начало» в периметре участка 5 на 8 метров — бригада устраняет дефект, выявленный в ходе гидравлических испытаний. Участок огорожен, после ливня и ветра в ночь с 1 на 2 июня ограждение было восстановлено. Работы продлятся до конца этой недели. Никаких других работ на набережной СГК в настоящее время не ведет и не имеет отношения к прочим нарушениям благоустройства — в частности, к повреждению тротуарной плитки.

— После работ в районе парка «Городское начало», проведенных в прошлом году, компания полностью восстановила благоустройство, все работы были приняты представителями мэрии. В перспективе планируется техническое перевооружение всей инженерной инфраструктуры в районе строительства четвертого моста, в том числе тепловых сетей, — уточняется в ответе пресс-службы СГК.

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