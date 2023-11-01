«Банк, гори в аду»: подросток совершил суицид после попытки разбогатеть в Новосибирске

Под окнами многоэтажки в Кировском районе Новосибирска было найдено тело погибшего 17-летнего Николая*. Молодой и скромный студент местного колледжа добровольно лишил себя жизни. Мама подростка и близкие уверены, что это решение он принял под давлением каких-то людей, которые несколько последних недель сильно влияли на Колю. В причинах трагедии разбирался журналист Infopro54.

«Сильная промывка мозгов»

Николай учился на экономиста и всегда интересовался финансами и инвестициями. Об этом знали родители и друзья. Но пару недель назад они заметили, что Коля сильно изменился.

― Он не выходил гулять последнее время и сидел дома, его никто из нашего круга общения не видел за неделю до этого. У меня было предчувствие, что что-то не так. В последний раз я ему писала 22 октября, он холодно ответил и тоже не вышел гулять. Потом я узнала о трагедии. Говорят, что он подготовился, стер все с телефона и компьютера и оборвал со всеми нами общение. Он был умным для своих лет, я с ним разговаривала всегда о его и своих проблемах, но в этот раз он не смог ни с кем обсудить то, что его тревожило. Может быть, еще сильно повлияли деньги на него, он азартный человек, его легко на это заманить. Либо сильная промывка мозгов, очень сильная, ― поделилась с Infopro54 Настя, подруга погибшего.

Знакомые также отмечают, что накануне парень активно навязывал всем пластиковые и сим-карты известного банка. Говорил, что работает как менеджер за процент. Клиенту нужно было оформить карту, потратить с нее 300 рублей, а Коля получил бы полторы тысячи. Он занимался этим вместе с другом, они разработали какую-то совместную схему, чтобы получать бонусы.

― Он делился своими мыслями и действиями с мамой. Сначала она даже порадовалась за сына, что он стремится к большему, пытается заработать деньги на карманные расходы. Но потом состояние ребенка становилось все тревожнее. Внезапно Коля потерял интерес к учебе и стал рассказывать, что учиться – не так и важно, что зарабатывать нужно больше и прямо сейчас. Кто-то стал доводить до него мысли, что нужно менять окружение, потому что оно тянет вниз, а двигаться нужно вверх, ― рассказал близкий знакомый семьи, депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров.

И ведь действительно, парень перестал общаться со старыми друзьями, искал для своего окружения богатых и успешных.

Чат или секта

Со своими новыми знакомыми и единомышленниками Николай общался в чате на официальной странице банка. Там участники активно обсуждают какие-то вложения, бонусы, часто мелькают слова «секта», сакральные цифры «666» и «999».

14 октября студент ходил на какую-то важную встречу с единомышленниками или кураторами. Там ему поставили задачи, выдали задания, которые необходимо было выполнить, чтобы стать успешным.

― Изучил записи мальчика, предсмертную записку – сложилось явное впечатление, что ребенок подвергался агрессивной промывке мозгов, опасность которой близким было сложно понять. Стояла задача продать и заработать больше, выполнить какие-то планы, отчитаться, любой ценой стать эффективнее, но не получалось. Как говорят, мальчика это сильно расстраивало, ― говорит Бурмистров.

В комнате у Николая обнаружились странные вещи. Тетрадка с конспектами, где он записывал свои и чужие мысли. Одна из них сильно настораживает: «Маргулан Сейсембаев считает, моя цель ― это тоже смерть».

― Самое дикое, мне показали стикеры, которые ребенку выдали с банковской картой. Текстовка под одним из них – «Гори в аду». Показали скрины чата, дословная формулировка: «приветствую тебя идущего на смерть». ― рассказывает депутат.

У семьи есть подозрения, что Колю не просто использовали в качестве менеджера для привлечения молодых и новых клиентов, а навязывали ему нереальную картину мира. Мальчик был слишком впечатлительным, поэтому воспринимал все свои неудачи в финансовом плане, как личную трагедию. В итоге этот «путь к успеху» привел его в совершенно другую сторону.

Проверка

По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить было ли в данном случае доведение до суицида.

Маму погибшего подростка ждут допросы у следователя. Возможно, что правоохранителям удастся разобраться в этой непростой истории и наказать виновных.

К ситуации было бы не плохо подключиться и уполномоченной по правам детей Новосибирской области Надежде Болтенко. Ведь есть вероятность, что Коля был не единственным участником этого банковского чата в нашем городе. А значит, могут быть и другие жертвы.

Редакция, в свою очередь, направила официальные запросы в СК, Центробанк и банк, с которым сотрудничал подросток. Мы обязательно опубликуем ответы, когда их получим.

Уважаемые читатели, если у вас есть дети-подростки, которые вовлечены в подобную схему заработка, то, пожалуйста, поделитесь своим опытом с журналистами редакции по телефону: +7(383) 319-89-03.