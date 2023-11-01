Пять товарных знаков «Дяди Денера» оценили в 1,5 млн рублей

ООО «Капитал-оценка» определило рыночную стоимость товарных знаков, принадлежащих ООО «Дядя Дёнер» в рамках ее банкротства, сообщил конкурсный управляющий компании Аркадий Зырянов.

Было оценено пять товарных знаков — «Рубака парень» (оценен на 322 729 руб), «DЯDЯ DЕНЕR» (322 729,00 руб.), еще один товарный знак ««DЯDЯ DЕНЕR» оценен на 322 783,00 руб, «Дядя Дёнер» — на 226 027 руб. и «Рубака» — 311 980 рублей. Таким образом, общая стоимость оценки — 1,5 млн рублей.

Все товарные знаки были зарегистрированы в 2018 году. Дата истечения срока действия исключительного права — 28 марта 2017 года.

Дата торгов пока неизвестна.

В сентябре активы компании «Дядя Денер» были оценены в 20,8 млн рублей. Грузовые автомобили (2016 года выпуска) оценены, входящие в состав активов организации, оценены в 1,298 млн рублей; 59 торговых павильонов (от 9 до 25 кв. метров) — в 15,3 млн рублей, остальная часть суммы приходится на оборудование и комплектующие.

Напомним, что сеть быстрого питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году бизнесменами Антоном Лыковым и Антоном Горестовым. 22 июня 2023 года арбитражный суд Новосибирской области принял решение признать компанию банкротом. В реестр требований кредиторов должника включены требования на 192,7 млн руб.

Ранее редакция сообщала, что представитель владельцев облигаций включен в список кредиторов Дяди Денера.