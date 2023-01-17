Рекламодателям

Банк «Левобережный»: 32 года с вами. Меняемся, сохраняя лучшее!

  • 17/01/2023, 12:26
17 января банк празднует день рождения. В этот день в 1991 году «Левобережный» получил лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций.

Новости бизнесаИстория банка началась 32 года назад в Новосибирске. За это время «Левобережный» прошел большой и интересный путь становления и развития. С каждым годом он набирал обороты и усиливал свои позиции на финансовом рынке страны. Сейчас Банк «Левобережный» охватывает 5 регионов Сибирского федерального округа: Новосибирскую, Кемеровскую, Томскую области, Красноярский и Алтайский края.

Сегодня «Левобережный» – один из крупнейших региональных банков Сибири, который ежегодно подтверждает свой статус и надежность. Ему доверяют более 400 тысяч жителей и свыше 17 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Банк активно участвует в социально-экономической и культурной жизни Сибири.

По многим показателям «Левобережный» входит в топ-100 банков России. В 2022 году Банк «Левобережный» вновь был признан одним из самых надежных банков РФ по версии Forbes, заняв 57-е место рейтинга. Авторитетное агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка на уровне «ruA-» с прогнозом «Стабильный».

Также «Левобережный» подтвердил статус лидера по объему выдачи кредитов и банковских гарантий компаниям МСБ под поручительство Гарантийного фонда НСО. Центральный банк РФ включил «Левобережный» в список уполномоченных банков, участвующих в госпрограммах льготного кредитования МСП. Банк стал лауреатом конкурсов «За успешное развитие бизнеса в Сибири-2021», «Финансист года» и «Новосибирская марка». Президент банка Надежда Иващенко заняла 9-е место во Всероссийской национальной премии финансистов «Репутация-2022».

«Левобережный» стремится предложить лучшие продукты и сервисы для своих клиентов внедряет инновативные решения. Так, в 2022 году банк обновил логотип и айдентику. Фирменный стиль банка стал более современным и лаконичным. Новый логотип наследует общую форму и смыслы предыдущего. Фирменный знак передает образ паруса, стремящегося вперед, а переплетение треугольников демонстрирует партнерский подход банка к своим клиентам. Переход на новый логотип уже начался и продлится в течение 3 лет.

«Хочу подчеркнуть, что наш банк постоянно развивается, но философия и миссия остаются неизменными — мы заботимся о финансовом благополучии людей и бизнеса Сибири, — комментирует генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко. — Мы остаемся банком с человеческим лицом и хотим выразить слова искренней благодарности и признательности нашим клиентам и партнерам! Ваше доверие, взаимопонимание и постоянство – самый главный актив, позволяющий нам расти и с оптимизмом смотреть в будущее. Спасибо, что вы с нами!».

банк Левобережный

 

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343
Фото предоставлены пресс-службой банка

291

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : банки Банк Левобережный


Спецоперация на Украине

В случае смерти или гибели героя правом на получение земли смогут воспользоваться его родные
16/01/23 11:50
Многодетные отцы больше не имеют права на отсрочку от мобилизации
13/01/23 17:41
Участников спецоперации выдвинут на выборы 2023 года
12/01/23 15:56

Актуальный разговор

Александра Болотова, директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам

«Крупные бренды должны бороться с равными себе, а не заниматься мелким терроризмом»

Но предпринимателям также стоит позаботиться о снижении рисков.
Все материалы
Лента новостей

Названы основные предпочтения туристов- гостей Алтайского края в 2022 году

17/01/2023, 13:25

Новым главой департамента промышленности и энергетики Томской области стала Анастасия Шевченко

17/01/2023, 13:06

Под Новосибирском отремонтируют дорогу к природному парку «Караканский бор»

17/01/2023, 12:26

Гендиректора «КрайДЭО» Евгения Найденко будут судить за получение взятки дорогой иномаркой и телефоном

17/01/2023, 12:16
Популярное

Дорожники заплатят за аварию на скользкой дороге

17/01/2023, 13:10

Как получить налоговый вычет за абонемент в фитнес-клуб

17/01/2023, 11:37

Необычные симптомы пищевой аллергии, которые нельзя игнорировать

16/01/2023, 16:26

Новости компаний

Интенсивный курс по аналитике данных от «Школы 21» теперь доступен для преподавателей

17/01/2023, 12:43

В 2022-м году отделения Сбера в Сибири обслужили более 36 миллионов клиентов

17/01/2023, 12:35

ВТБ: в 2023 году продажи автокредитов в России могут вырасти на треть

16/01/2023, 14:55

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска