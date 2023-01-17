Банк «Левобережный»: 32 года с вами. Меняемся, сохраняя лучшее!

История банка началась 32 года назад в Новосибирске. За это время «Левобережный» прошел большой и интересный путь становления и развития. С каждым годом он набирал обороты и усиливал свои позиции на финансовом рынке страны. Сейчас Банк «Левобережный» охватывает 5 регионов Сибирского федерального округа: Новосибирскую, Кемеровскую, Томскую области, Красноярский и Алтайский края.

Сегодня «Левобережный» – один из крупнейших региональных банков Сибири, который ежегодно подтверждает свой статус и надежность. Ему доверяют более 400 тысяч жителей и свыше 17 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Банк активно участвует в социально-экономической и культурной жизни Сибири.

По многим показателям «Левобережный» входит в топ-100 банков России. В 2022 году Банк «Левобережный» вновь был признан одним из самых надежных банков РФ по версии Forbes, заняв 57-е место рейтинга. Авторитетное агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка на уровне «ruA-» с прогнозом «Стабильный».

Также «Левобережный» подтвердил статус лидера по объему выдачи кредитов и банковских гарантий компаниям МСБ под поручительство Гарантийного фонда НСО. Центральный банк РФ включил «Левобережный» в список уполномоченных банков, участвующих в госпрограммах льготного кредитования МСП. Банк стал лауреатом конкурсов «За успешное развитие бизнеса в Сибири-2021», «Финансист года» и «Новосибирская марка». Президент банка Надежда Иващенко заняла 9-е место во Всероссийской национальной премии финансистов «Репутация-2022».

«Левобережный» стремится предложить лучшие продукты и сервисы для своих клиентов внедряет инновативные решения. Так, в 2022 году банк обновил логотип и айдентику. Фирменный стиль банка стал более современным и лаконичным. Новый логотип наследует общую форму и смыслы предыдущего. Фирменный знак передает образ паруса, стремящегося вперед, а переплетение треугольников демонстрирует партнерский подход банка к своим клиентам. Переход на новый логотип уже начался и продлится в течение 3 лет. «Хочу подчеркнуть, что наш банк постоянно развивается, но философия и миссия остаются неизменными — мы заботимся о финансовом благополучии людей и бизнеса Сибири, — комментирует генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко. — Мы остаемся банком с человеческим лицом и хотим выразить слова искренней благодарности и признательности нашим клиентам и партнерам! Ваше доверие, взаимопонимание и постоянство – самый главный актив, позволяющий нам расти и с оптимизмом смотреть в будущее. Спасибо, что вы с нами!».

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото предоставлены пресс-службой банка