Гендиректора «КрайДЭО» Евгения Найденко будут судить за получение взятки дорогой иномаркой и телефоном

Завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора АО «КрайДЭО» (ранее занимал должность генерального директора АО «ДРСУ № 10») Евгения Найденко в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, в 2021 году Найденко, действуя из корыстных побуждений, получил от руководителя ООО «Электросервис», действовавшего также в интересах ООО «Инженерные системы», взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 7 млн. 800 тыс. рублей в виде дорогостоящего мобильного телефона и автомобиля Land Rover Range Rover Sport.

– Взятка предназначалась за личное подписание фигурантом договоров субподряда с представляемыми взяткодателем организациями на выполнение электромонтажных работ, дополнительных соглашений по увеличению авансовых платежей, а также за дачу указаний подчиненным работникам акционерных обществ на совершение этих же действий в интересах подконтрольных взяткодателю организаций, – говорится в сообщении пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ходе следствия на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму свыше 12 млн. рублей. Вину в совершении указанных преступлений Евгения Найденко признал в полном объеме. В отношении взяткодателя уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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