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Банк «Левобережный» дарит 500 рублей новым клиентам при оформлении дебетовой карты

  • 14/06/2022, 17:45
Получить выплату может любой желающий. Деньги придут на счет вместе с кешбэком за расчеты по карте.

новости бизнесаЕдиновременная выплата 500 рублей начисляется всем, кто оформит дебетовую карту банка и будет оплачивать ей покупки в торгово-сервисных предприятиях на сумму от 10 000 рублей в этом или следующем месяце. Если вы оформили карту не более 2 месяцев назад, то тоже можете принять участие в акции и получить приятный денежный бонус. Главное, чтобы у вас не было других действующих дебетовых карт банка.

Приветственный кешбэк 500 рублей можно получить один раз. При этом банк будет возвращать деньги за любые покупки по карте каждый месяц – до 1 500 рублей. Максимальный кешбэк можно получать при расчетах от 50 000 рублей за оплату проезда и услуг ЖКХ, расчеты в аптеках, супермаркетах, магазинах одежды и обуви и на АЗС. Также банк добавил кешбэк за покупки на популярных маркетплейсах Wildberries, OZON и AliExpress.

Как оформить карту? Оставьте заявку на сайте, в мобильном приложении BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО).

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : дебетовые карты банки


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