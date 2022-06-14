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Участки для многодетных привяжут к инфраструктуре

  • 14/06/2022, 17:52
Автор:
новости Новосибирска
А для ее строительства область запросит средства из федерального бюджета.

Минстрой региона разработал проект закона, устанавливающий требования к инженерной инфраструктуре, которой должны быть обеспечены земельные участки, предоставляемые многодетным. Его на заседании комитета по АПК регионального парламента презентовал начальник управления архитектуры и градостроительства регионального министерства строительства Дмитрий Тимонов. В действующем региональном законе такие требования отсутствуют. В связи с этим летом прошлого года прокурор области Яков Хорошев направил губернатору письмо с предложением проработать соответствующие нормативно-правовые акты и закрепить их законодательно.

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Как подчеркнул Тимонов, требования по инженерному обустройству таких земельных участков в законодательстве Российской Федерации отсутствуют.

Что предложило Министерство:

— Установить требование к расстоянию от границ земельного участка, предоставляемого многодетным семьям, до объектов электросетевого хозяйства — 300 м. В ведомстве считают, что это создаст условия осуществления технологического присоединения такими гражданами по минимальной цене.

— Расстояние от границ земельного участка до водозаборной колонки или точек подключения к централизованным сетям водоснабжения предлагается установить в соответствии с требованиями «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84», утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14.

— Десятиметровое расстояние от границ земельного участка, предоставляемого многодетным семьям, до автомобильной дороги общего пользования местного значения.

— Таким образом, в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности для многодетных семей при предоставлении им земельных участков №112-ОЗ необходимо дополнить требованиями к инженерной инфраструктуре, которой должны быть обеспечены такие земельные участки, — подчеркнул Дмитрий Тимонов.

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В ходе обсуждения законопроекта депутаты высказали опасение, что на названных условиях земля многодетным вообще не будет предоставляться, так как участки просто не удастся найти. Самые привлекательные уже застроены коттеджными поселками либо выкуплены застройщиками.

— На сегодняшний день земельные участки для жилищного строительства выделены 1644 многодетным семьям. В очереди стоят еще 6144 семьи. Заявленная средняя стоимость инфраструктурного обеспечения одного участка составляет более 3 млн рублей. На эти деньги вполне можно купить обустроенные участки, — заявил председатель комитета по АПК Денис Субботин. — Общая стоимость работ по обустройству земельных участков для многодетных семей составит более 24 млрд рублей.

К законопроекту Минстрой приложил проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой профинансировать мероприятия по обеспечению инфраструктурой земельных участков для многодетных семей за счет средств федерального бюджета. Субботин рекомендовал не рассчитывать на помощь федералов и думать, как решить этот вопрос самостоятельно. Тем не менее в итоге комитет по АПК регионального парламента поддержал законопроект. Он вынесен на июньскую сессию.

 

Ранее редакция сообщала, что у новосибирских льготников будет всего одна попытка отказаться от земельного участка.

Фото pixabay — pcjvdwiel

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : льготы Земля власть


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