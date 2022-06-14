Участки для многодетных привяжут к инфраструктуре

Минстрой региона разработал проект закона, устанавливающий требования к инженерной инфраструктуре, которой должны быть обеспечены земельные участки, предоставляемые многодетным. Его на заседании комитета по АПК регионального парламента презентовал начальник управления архитектуры и градостроительства регионального министерства строительства Дмитрий Тимонов. В действующем региональном законе такие требования отсутствуют. В связи с этим летом прошлого года прокурор области Яков Хорошев направил губернатору письмо с предложением проработать соответствующие нормативно-правовые акты и закрепить их законодательно.
Что предложило Министерство:
— Установить требование к расстоянию от границ земельного участка, предоставляемого многодетным семьям, до объектов электросетевого хозяйства — 300 м. В ведомстве считают, что это создаст условия осуществления технологического присоединения такими гражданами по минимальной цене.
— Расстояние от границ земельного участка до водозаборной колонки или точек подключения к централизованным сетям водоснабжения предлагается установить в соответствии с требованиями «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84», утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14.
— Десятиметровое расстояние от границ земельного участка, предоставляемого многодетным семьям, до автомобильной дороги общего пользования местного значения.
— Таким образом, в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности для многодетных семей при предоставлении им земельных участков №112-ОЗ необходимо дополнить требованиями к инженерной инфраструктуре, которой должны быть обеспечены такие земельные участки, — подчеркнул Дмитрий Тимонов.
— На сегодняшний день земельные участки для жилищного строительства выделены 1644 многодетным семьям. В очереди стоят еще 6144 семьи. Заявленная средняя стоимость инфраструктурного обеспечения одного участка составляет более 3 млн рублей. На эти деньги вполне можно купить обустроенные участки, — заявил председатель комитета по АПК Денис Субботин. — Общая стоимость работ по обустройству земельных участков для многодетных семей составит более 24 млрд рублей.
К законопроекту Минстрой приложил проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой профинансировать мероприятия по обеспечению инфраструктурой земельных участков для многодетных семей за счет средств федерального бюджета. Субботин рекомендовал не рассчитывать на помощь федералов и думать, как решить этот вопрос самостоятельно. Тем не менее в итоге комитет по АПК регионального парламента поддержал законопроект. Он вынесен на июньскую сессию.
Ранее редакция сообщала, что у новосибирских льготников будет всего одна попытка отказаться от земельного участка.
Фото pixabay — pcjvdwiel
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