Банк «Левобережный» добавил новый сервис для малого и среднего бизнеса

Сумма уплаченных комиссий рассчитывается автоматически, и клиенту не нужно тратить время, чтобы рассчитать её самостоятельно. Это удобный и быстрый способ получить важную информацию по действующему овердрафту.

Напомним также, что недавно банк реализовал возможность дистанционного изменения длины транша или суммы лимита по овердрафту без помощи специалиста и без лишних бумажных документов. Сделать это можно в ОНЛАЙН-офисе для юридических лиц.

Заказать справку можно в офисе банка «Левобережный» (ПАО), по телефону службы поддержки клиентов 8-800-3333-555, а также дистанционно с помощью многофункционального сервиса ОНЛАЙН-офис.

Фото: пресс-служба банка