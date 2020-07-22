13 024 рублей в месяц, чтобы переехать в жилой комплекс возле площади Маркса

13 024 рублей* — ежемесячный платеж по ипотечной программе «Господдержка-2020» при покупке однокомнатной квартиры площадью 37,3 кв.м в ЖК «Акация на Ватутина», который возводится в 1,8 км от станции метро «Площадь Маркса».

От нового жилого комплекса до центра новосибирского левобережья всего 6 минут на автомобиле или 4 остановки на общественном транспорте.

Сейчас открыты продажи всех секций трехсекционного 17-этажного многоквартирного дома №1 ЖК «Акация на Ватутина». Срок сдачи дома №1 — февраль 2022 года.

ЖК «Акация на Ватутина» расположен на одной из центральных транспортных магистралей левого берега — улице Ватутина, соединяющей Ленинский и Кировский районы. В 5 минутах ходьбы от жилого комплекса, даже не нужно переходить дорогу, — остановка «Лыжная база», через которую проходят около 20 маршрутов общественного транспорта до площади Маркса. На автомобиле до метро можно доехать всего за 6 минут, а если двигаться в противоположную сторону, то уже через 3 минуты вы будете в ТРЦ «Мега». Кроме того, рядом с ЖК «Акация на Ватутина» — выезд на Бугринский мост, благодаря ему можно без пробок добраться на правый берег, в центр Новосибирска.

ЖК «Акация на Ватутина» состоит из четырех 17-этажных панельных многоквартирных домов, которые строятся по быстровозводимой технологии. Яркие фасады жилого комплекса разбавят монотонность ежедневных пейзажей и станут настоящим украшением данной локации. Еще одно преимущество ЖК — 576 парковочных мест. А это значит, что у будущих жильцов не будет проблем с парковкой своих автомобилей.

Работы на стройплощадке идут полным ходом. Сейчас ведется монтаж 4 этажа первой блок-секции

Девелоперская компания «Акация» приглашает всех желающих посетить комфортный офис на строительной площадке ЖК «Акация на Ватутина», чтобы получить подробную консультацию о жилом комплексе и оценить масштаб строительства и местоположение объекта.

*Программа «Господдержка-2020». Стоимость квартиры — 2,3 млн. Ставка — 5,85%. Срок кредита — 20 лет. Первоначальный взнос — 20%.

Отдел продаж ЖК «Акация на Ватутина»:

тел.: +7 (383) 258-77-44

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис №607

акация54.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Акация на Ватутина». Проектная декларация на сайте: акация54.рф

Банки-партнеры: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО).

Фото предоставлены ГК «Расцветай»