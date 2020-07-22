Первая непарламентская партия сдала подписи в облизбирком

О том, что первыми из непарламентских партий сбор подписей завершили «Зеленые», сообщила лидер партийного списка, депутат заксобрания Дарья Украинцева. По словам депутата, удалось собрать 12 тысяч подписей избирателей.

— Мы посовещались и доверили руководителю реготделения партии Игорю Украинцеву отнести подписные листы в избирком, потому что, во-первых, Игорь не подведет (свои подписи сдал без замечаний), а, во-вторых, листы тяжелые, — сообщает Украинцева на своей странице в соцсети.

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, список «Зеленых» насчитывает более 50 кандидатов в составе 19 территориальных групп.

Напомним, что, помимо Дарьи Украинцевой, во главе избирательного списка реготделения «Зеленых» находятся солистка НОВАТа Дарья Шувалова и эколог, организатор движения «Чистый берег» и городского форума «Экологичный Новосибирск» Ульяна Артамонова. Лидер областных «Зеленых» Игорь Украинцев зарегистрирован кандидатом в депутаты горсовета Новосибирска седьмого созыва по округу №11 в Заельцовском районе. Его оппонентами могут стать студент Кирилл Добычин («Новые люди»), временно неработающий Сергей Щеглов («За правду»), депутат горсовета Олег Шестаков («Единая Россия»), временно неработающий Виталий Синютин («Партия роста»), стройконсульт ООО «Содействие» Карина Ковнер (ЛДПР) и директор ООО СК «Маркер» Вадим Канунников (КПРФ). Кроме того, Украинцев входит в состав списка кандидатов в депутаты Заксобрания области в составе территориальной группы №12 (территориальные округа №22 и 23 в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска)

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, в настоящее время об участии в выборах заксобрания заявили реготделения партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Зеленые», «Новые люди», «Коммунисты России», «За правду», «Пенсионеры за социальную справедливость».

Выборы депутатов заксобрания области и горсовета Новосибирска состоятся 13 сентября 2020 года.

Фото со страницы Дарьи Украинцевой в соцсети