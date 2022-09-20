Банк «Левобережный» начал выдавать импортерам кредиты под поручительство ВЭБ.РФ

Банк сделал условия по кредиту «Ставка на импорт» еще привлекательнее. Теперь благодаря поручительству корпорации ВЭБ.РФ залог требуется только для половины суммы кредита. Само поручительство предоставляется клиенту бесплатно.

Кредит доступен импортерам, заключившим после 1 марта 2022 г. контракт на импорт приоритетной продукции из перечня Правительства РФ. В него входит продукция для сельскохозяйственного и промышленного производства: рогатый скот, птица, овощи, крупы, масла, сахар, экстракты, фармакологическая продукция, красящие и смазочные вещества, бумага, ткани, мебель, оборудование, автомобили и мн. др.

Ставка составляет 5,4% годовых (ключевая ставка ЦБ РФ * 0,3 + 3 п.п.). Срок кредитования – 1 год на финансирование импортного контракта на приобретение продукции, 36 месяцев – на покупку продукции в рамках инвестиционного проекта или если срок изготовления и поставки продукции превышает 12 месяцев. Чтобы оформить кредит, клиенту нужно предоставить внешнеторговый импортный контракт.

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