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«Количество производственного брака на дорогах области такое, что просто беда»

Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области — об эффективности дорожного контроля в 2022 году и расследовании причин возникновения гарантийных случаев после ремонта дорог:
  • 20/09/2022, 17:11

Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области— На мой взгляд, сейчас происходит путаница с количеством дорожных объектов в Новосибирской области, на которых проводится строительный контроль. На оперативном совещании в правительстве, 19 сентября, были названы 18 объектов, где идет ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По данным системы оперативного управления «Эталон», в регионе идет работа на 132 дорожных объектах.

На самом деле никакие дорожные работы без строительного контроля в принципе невозможны. Просто в ряде случаев его осуществляет сам заказчик, а иногда он его делегирует — и контроль разыгрывается на торгах, привлекается подрядчик. Это разделение, впрочем, позволяет сравнить: кто работает более эффективно — сам заказчик или компания, которую он привлек.

Что касается результатов строительного контроля ремонта дорог, то «цыплят по осени считают»…

По данным Минтранса Новосибирской области, на 9 из 18 объектах региона, где осуществлялся строительный контроль, выявили 23 нарушения при ремонте дорог. Система «Эталон» выдает 326 замечаний, из которых 142 не устранены. Судя по всему, министерство говорит о результатах внутренних проверок.

Ремонт дорог

В отношении новосибирских дорожников проведут расследование

Как сообщил на оперативном совещании министр транспорта Анатолий Костылевский, при исправлении выявленных нарушений подрядчики переустроили 400 кв. м дорожного покрытия. Для сравнения: общий объем ремонтных работ 2022 года составляет 3,6 млн кв. м. То есть в брак попала одна сотая процента отремонтированных дорог области? Феноменальное качество работы подрядчиков! Даже на федеральной сети переустройство нескольких тысяч «квадратов» для дорожного объекта — не редкость, а тут практически 100% попадание в «Эталон». Это большое достижение! Министерства? Подрядчиков? Для понимания: в среднем на объекте при осуществлении надлежащего строительного контроля в неделю выдаются до трех предписаний. И это не у самого плохого подрядчика. Иначе в наших реалиях, при наших нормативных и технических условиях быть не может. В Новосибирске только одна улица Волочаевская должна была стать объектом десятков, если не сотен предписаний!

Хотел бы напомнить, что Госстандартом регламентированы критерии оценки строительного контроля при ремонте дорог. Это количество гарантийных и постгарантийных событий, наличие претензий и замечаний вышестоящих проверяющих. Эффективность работы подрядчиков по строительному контролю можно будет оценить только после анализа того, как дорожные объекты покажут себя в период эксплуатации. Если на них будет меньше гарантийных случаев, чем раньше, то строительный контроль 2022 года отработал качественно. Если положительной динамики не увидим, то из этого можно будет сделать соответствующие выводы. При этом нужно помнить, что за строительный контроль заказчик тоже уплатил немалые деньги — десятки миллионов рублей! На заказчике лежит ответственность не только за прием работы дорожников, но и работы строительного контроля. Поэтому давайте дождемся весенних проверок и комиссионных выездов по гарантийным объектам в апреле 2023 года и будем делать выводы о качестве. С точки зрения норм строительный контроль на всех объектах должен быть одинаковым — и на тех, что отторгованы, и на тех, что ведет сам заказчик.

Кстати, положительная практика работы строительного контроля, на которую можно равняться, есть. И я говорил об этом неоднократно. Она применяется при ремонте и строительстве дорог на федеральной сети. Отработанные процедуры позволяют спрашивать не только с подрядчика, но и со строительного контроля, несущего всю ответственность, в том числе по гарантийным переделкам, перед заказчиком. Так и должно быть.

Актуальный разговор

Сегодня никто до конца не понимает, что происходит на дорогах города и области

Хочу обратить внимание еще на один момент, который обозначил губернатор — проведение расследования по фактам брака при дорожном ремонте и строительстве с определением причин его образования и виноватых. Я давно говорю о необходимости проведения таких расследований. Сейчас в системе «Эталон» указаны БОЛЕЕ 1600 гарантийных случаев на ПРИНЯТЫХ дорожных объектах региона — это огромная цифра! Я уверен, что каждый такой случай нужно расследовать, определять, кто допустил производственный брак: на стадии проектирования объекта, производства работ и т.д. Эти вещи нужно определить, проанализировать и не просто заставить подрядчиков переделывать, а на будущее в контрактах ужесточать процедуру оценки и приемки работ, возможно, увеличивать количество проводимых операций по измерению, по входному операционному контролю. Все это в перспективе позволит уменьшить вал гарантийных случаев, которые мы получаем каждый год. Количество производственного брака на дорогах Новосибирской области такое, что просто беда. Мы считаем такие случаи тысячами, но за все годы реализации федеральных дорожных программ этим вопросом в регионе никто серьезно так и не занимался.

В целом, смотря на эту неразбериху с цифрами, пока можно констатировать: у нас в регионе как не было строительного контроля за ремонтом и строительством дорожных объектов, так его и нет. Что бы ни говорили. Получается, ищем вчерашний день, что тоже, конечно, надо…

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Строительный контроль Ремонт дорог


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