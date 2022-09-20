«Количество производственного брака на дорогах области такое, что просто беда»

— На мой взгляд, сейчас происходит путаница с количеством дорожных объектов в Новосибирской области, на которых проводится строительный контроль. На оперативном совещании в правительстве, 19 сентября, были названы 18 объектов, где идет ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По данным системы оперативного управления «Эталон», в регионе идет работа на 132 дорожных объектах.
На самом деле никакие дорожные работы без строительного контроля в принципе невозможны. Просто в ряде случаев его осуществляет сам заказчик, а иногда он его делегирует — и контроль разыгрывается на торгах, привлекается подрядчик. Это разделение, впрочем, позволяет сравнить: кто работает более эффективно — сам заказчик или компания, которую он привлек.
Что касается результатов строительного контроля ремонта дорог, то «цыплят по осени считают»…
По данным Минтранса Новосибирской области, на 9 из 18 объектах региона, где осуществлялся строительный контроль, выявили 23 нарушения при ремонте дорог. Система «Эталон» выдает 326 замечаний, из которых 142 не устранены. Судя по всему, министерство говорит о результатах внутренних проверок.
Волочаевская должна была стать объектом десятков, если не сотен предписаний!
Хотел бы напомнить, что Госстандартом регламентированы критерии оценки строительного контроля при ремонте дорог. Это количество гарантийных и постгарантийных событий, наличие претензий и замечаний вышестоящих проверяющих. Эффективность работы подрядчиков по строительному контролю можно будет оценить только после анализа того, как дорожные объекты покажут себя в период эксплуатации. Если на них будет меньше гарантийных случаев, чем раньше, то строительный контроль 2022 года отработал качественно. Если положительной динамики не увидим, то из этого можно будет сделать соответствующие выводы. При этом нужно помнить, что за строительный контроль заказчик тоже уплатил немалые деньги — десятки миллионов рублей! На заказчике лежит ответственность не только за прием работы дорожников, но и работы строительного контроля. Поэтому давайте дождемся весенних проверок и комиссионных выездов по гарантийным объектам в апреле 2023 года и будем делать выводы о качестве. С точки зрения норм строительный контроль на всех объектах должен быть одинаковым — и на тех, что отторгованы, и на тех, что ведет сам заказчик.
Кстати, положительная практика работы строительного контроля, на которую можно равняться, есть. И я говорил об этом неоднократно. Она применяется при ремонте и строительстве дорог на федеральной сети. Отработанные процедуры позволяют спрашивать не только с подрядчика, но и со строительного контроля, несущего всю ответственность, в том числе по гарантийным переделкам, перед заказчиком. Так и должно быть.
В целом, смотря на эту неразбериху с цифрами, пока можно констатировать: у нас в регионе как не было строительного контроля за ремонтом и строительством дорожных объектов, так его и нет. Что бы ни говорили. Получается, ищем вчерашний день, что тоже, конечно, надо…
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