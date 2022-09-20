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Понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» предложили зафиксировать в УК

  • 20/09/2022, 18:04
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Понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» предложили зафиксировать в УК
Отмечается, что россияне из запаса, призванные на военные сборы, понесут уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне со служащими по контракту и призывниками.

Госдума единогласно приняла законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс во втором и третьем чтениях, далее его должен одобрить Совфед и подписать президент Владимир Путин.

Согласно поправкам, в УК появится понятие «Добровольная сдача в плен» (от 3 до 10 лет лишения свободы, если нет признаков госизмены), «Мародёрство» — (до 15 лет колонии), отягчающим обстоятельством будет считаться совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время», станет более жестким наказание за «уход в самоволку» в период мобилизации и военного положения в несколько раз, за неисполнение подчиненным приказа начальника или за отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет.

Отмечается, что россияне из запаса, призванные на военные сборы, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне со служащими по контракту и призывниками.

Кроме того, вводятся статьи о неисполнении гособоронзаказа и нарушение условий госконтракта.

Закон вступит в силу с момента его опубликования.

Фото с сайта Госдумы РФ

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : УК РФ законопроект Госдума. мобилизация


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