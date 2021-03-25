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Банк «Левобережный» начал выдавать «Сельскую ипотеку» на новых условиях

  • 25/03/2021, 17:27
Вы можете оформить льготный кредит на приобретение жилья в сельской местности под 3% годовых.

По госпрограмме можно купить квартиру в жилом доме высотой не более 5 этажей либо дом с участком. В приобретенной недвижимости необходимо прописаться.

Зарегистрироваться по адресу жилого помещения, купленного с использованием кредитных средств, нужно в течение 6 месяцев. Еще одно важное изменение программы, помимо прописки и ограничения этажности – возможность оплаты первоначального взноса средствами материнского капитала.

Напомним также, что выбранное жилье должно находиться в сельской местности. Приобрести можно квартиру либо дом на вторичном или первичном рынке, в том числе по договору долевого участия. Банк «Левобережный» выдает кредит на сумму от 300 тысяч до 3 млн рублей по льготной ставке 3% годовых. Срок кредитования – от 3 до 25 лет.

Добавим, что госпрограмма «Сельской ипотеки» стартовала в 2020 году. По данным Минсельхоза РФ, за прошлый год было выдано почти 40 тысяч кредитов на покупку строящегося и готового загородного жилья на общую сумму 73,8 млрд рублей. В 2021 году эксперты прогнозируют увеличение данных объемов.

Специалисты Банка «Левобережный» (ПАО) готовы проконсультировать вас по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или ипотечных центрах:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;
г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;
г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
г. Бийск, ул. Васильева, 63а;
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

Подайте онлайн-заявку на «Сельскую ипотеку», пока не исчерпан лимит выделенных средств на реализацию программы.

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы сельская ипотека Левобережный банк банки


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