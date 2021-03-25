Банк «Левобережный» начал выдавать «Сельскую ипотеку» на новых условиях

По госпрограмме можно купить квартиру в жилом доме высотой не более 5 этажей либо дом с участком. В приобретенной недвижимости необходимо прописаться.

Зарегистрироваться по адресу жилого помещения, купленного с использованием кредитных средств, нужно в течение 6 месяцев. Еще одно важное изменение программы, помимо прописки и ограничения этажности – возможность оплаты первоначального взноса средствами материнского капитала.

Напомним также, что выбранное жилье должно находиться в сельской местности. Приобрести можно квартиру либо дом на вторичном или первичном рынке, в том числе по договору долевого участия. Банк «Левобережный» выдает кредит на сумму от 300 тысяч до 3 млн рублей по льготной ставке 3% годовых. Срок кредитования – от 3 до 25 лет.

Добавим, что госпрограмма «Сельской ипотеки» стартовала в 2020 году. По данным Минсельхоза РФ, за прошлый год было выдано почти 40 тысяч кредитов на покупку строящегося и готового загородного жилья на общую сумму 73,8 млрд рублей. В 2021 году эксперты прогнозируют увеличение данных объемов.

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г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

Подайте онлайн-заявку на «Сельскую ипотеку», пока не исчерпан лимит выделенных средств на реализацию программы.