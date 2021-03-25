Семьям с детьми пересчитают выплаты

Сессия Заксобрания Новосибирской области утвердила изменения в региональный закон, касающиеся размеров выплат на детей от 3 до 7 лет. Согласно информации, озвученной министром труда и социального развития Ярославом Фроловым, выплата будет предоставляться в трех размерах — в зависимости от среднедушевого дохода семьи.

— 50% величины прожиточного минимума для детей, установленные в Новосибирской области на дату обращения за назначение выплаты — если размер величины среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в Новосибирской области на дату обращения за ежемесячной выплатой, — сообщил министр в докладе. — 75% величины прожиточного минимума для детей — если размер среднедушевого дохода, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% прожиточного минимума, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. И если при расчете с учетом выплаты 75% прожиточный минимум все равно не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата предоставляется в 100% размере. Размер выплаты подлежит перерасчету с 1 января.

Как пояснил Фролов, при реализации законопроекта на 2021 год предусмотрены дополнительные затраты из областного бюджета в размере 705,6 млн рублей, которые включены в действующий закон об областном бюджете.

Кроме того, еще несколько дополнительных «детских» расходов потребовали переноса лимитов финансирования ряда социальных объектов на следующий год. В частности, как отметили депутаты при обсуждении бюджета, перенесены строительство реанимационного корпуса больницы №34 (25 млн), зданий двух детских садов и школ в районах Новосибирской области, реконструкция центра «Евразия» (24 млн), создание футбольного поля в Бердске (20 млн), реконструкция театра музкомедии, подключение подстанции «Академическая» в Советском районе

— Что касается перемещения ассигнований Минстроя и МинЖКХ, то здесь какой-то избирательности не было, — поясняет глава регионального минфина Виталий Голубенко. — Решение было продиктовано необходимостью ускорения вопросов по решению проблем многодетных семей и обеспечения жильем детей-сирот. Ввиду безотлагательности данных мер мы должны были пожертвовать теми лимитами, которые были на сегодня не расторгованы. Эти лимиты переносятся на 2022 год.

По информации правительства Новосибирской области, величина прожиточного минимума в Новосибирской области на 2021 год в расчете на душу населения составляет 12,2 тысячи рублей (по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения — 13 тысяч, для пенсионеров — 10,3 тысячи, для детей — 12,7 тысячи рублей).