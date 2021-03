Песни группы Pink Floyd под битбокс споют в Новосибирской филармонии

Хоровой ансамбль и солисты исполнят a capella (без музыкального сопровождения) песни альбома, включая такие мировые хиты, как «Another Brick In The Wall» и «Wish You Were Here». К активному участию в концерте приглашаются и зрители, которые выучат песни под руководством художественного руководителя ансамбля Игоря Тюваева за час перед концертом, а затем исполнят их на концерте.

— В марте этого года мы отмечаем двойную дату. Первая – это 75 лет со дня рождения Дэвида Гилмара, а вторая – 48 лет со дня выпуска группой Pink Floyd своего восьмого студийного альбома под названием «Dark side of the Moon», — рассказывает Игорь Тюваев, художественный руководитель ансамбля «Маркелловы голоса».

На сегодняшний день ансамбль является единственным коллективом в мире, который имеет право вживую исполнить обработку переложения этого потрясающего альбома для вокального ансамбля и битбокса. Автор обработки американский аранжировщик Джонатан Кривицкий напрямую выслал партитуру произведения из Америки. В этой уникальной вокальной версии не используются никакие мелодические инструменты, при этом включен полный спектр звуков, тембров и эмоций, на что только способен человеческий голос.

В концерте примет участие профессиональный битбоксер Олег Зайцев, сольные вокальные партии исполнит приглашенный рок-певец Дмитрий Белоглазов.