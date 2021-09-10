Банк «Левобережный» начал выпускать премиальную карту Mir Supreme для VIP-клиентов

Ее преимущества: кешбэк до 5 000 рублей в месяц, доступ в бизнес-залы разных аэропортов мира, бесплатное информирование и снятие денежных средств в банкоматах любых банков без комиссии.

«Левобережный» стал одним из первых банков страны, выпускающих карту Mir Supreme. Ее владельцы получают повышенный кешбэк 10% от национальной платежной системы «Мир» в избранных категориях. Сейчас это рестораны, такси и супермаркеты в любом городе России*.

Также клиентам начисляется ежемесячный кешбэк от банка – 10% от суммы покупок в определенных категориях, устанавливаемых каждый квартал, и 1% – за любые повседневные покупки. Дополнительную выгоду держатели карт получают от партнеров системы «Мир», среди которых популярные магазины одежды и косметики, ювелирные компании, туроператоры, компании культурно-досуговой сферы и пр.

Помимо кешбэка, владельцы Mir Supreme получают доступ в более чем 1 300 бизнес-залов и могут воспользоваться специальными предложениями от ресторанов на территории аэропортов, СПА, услугами трансфера и Meet&Greet. Посещать бизнес-залы можно без предъявления карты, нужно только скачать приложение DragonPass и обратиться в свой банк за логином и паролем.

Премиальная карта Mir Supreme выпускается к вашему рублевому счету и действует 3 года. Заказать карту можно на сайте или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). Единая справочная служба: 8-800-3333-555.

* Кешбэк начисляется в ресторанах, такси и супермаркетах, зарегистрированных с корректным МСС-кодом.