Экс-полицейский за взятку новогодней елкой заплатит 250 тысяч рублей

Новосибирский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции «Верх-Тулинский».

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, иного имущества за общее покровительство по службе, совершенное в значительном размере).

Суд установил, что с декабря 2020 года до 3 января 2021 года заместитель начальника отдела полиции «Верх-Тулинский» Юферов за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности за предпринимательство без регистрации (лицензии) получил от гражданина ёлку стоимостью 5 тыс. рублей.

Кроме того, в указанное время по договоренности с Юферовым предприниматель должен был передать сотруднику полиции взятку в размере 33 тыс. рублей за общее покровительство и создание благоприятных условий в ходе организации на территории муниципального образования «точки» по продаже елок и пиротехники.

3 января текущего года Юферов лично получил эти деньги.

Суд приговорил экс-полицейского к штрафу в размере 250 тыс. рублей с лишением на 1 год права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти в указанных органах.

Ранее правоохранители сообщали, что вину в совершенном преступлении обвиняемый признал частично.