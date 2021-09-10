Акции «Сибтехномаша» пойдут с молотка

Сообщение о продаже акций новосибирского предприятия ЗАО «Завод сибирского технологического машиностроения» («Сибтехномаш», «ЗСТМ») появилось на электронной площадке «Торги России». На торги выставлены 100 штук акций и долговые требования к заводу. Начальная цена лота — 3,5 млн рублей, номинальная стоимость ценных бумаг — 35 тысяч рублей каждая. Данное имущество принадлежало бывшему директору и соучредителю завода Сергею Шаплову.

По данным Seldon basis, совладельцами завода, помимо экс-директора Сергея Шаплова, являлись Елена Букина и Павел Суворов. Уставный капитал предприятия на 2021 год составлял 3,5 млн рублей, выручка за 2019 год — 17,1 млн рублей, за 2020 год — 6,2 млн, чистая прибыль на конец 2019 год составила 459 тысяч рублей, в 2020-м — -10,8 млн рублей.

Напомним, Сергей Шаплов был руководителем ООО «ЗСТМ «Эмур» и ЗАО «ЗСТМ». В мае 2020 года региональная прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении Сергея Шаплова — ему инкриминировали ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере». Расследованием преступления занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СКР Новосибирска. По версии следствия, руководитель Сергей Шаплов знал о существовании с 2017 года у предприятия долга по налогам и сборам, размер которых на конец 2018 года превысил 22 млн рублей. Отметим, что с декабря 2018 по март 2019-го предприятие задолжало своим работникам почти 84 млн рублей. В декабре арбитражный суд признал Сергея Шаплова банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества.

С 1998 года «Завод сибирского технологического машиностроения» производит оборудование для автономного отопления и горячего водоснабжения. Основным видом деятельности завода является разработка и производство высокотехнологичных энергоэффективных индукционных электронагревательных установок и электрокотельных на их основе мощностью до 250 МВт для автономного отопления и горячего водоснабжения промышленных и гражданских объектов, а также для нагрева в технологических процессах предприятий различных отраслей промышленности, в том числе атомной, химической, нефтяной, горнодобывающей.

В рамках госзаказа Новосибирской области на предприятии был создан инновационно-технологический центр внедрения разработок. На 2021 год заводом выпущены 11,6 млн штук продукции, а количество заказчиков составляет 11,5 тысячи юрлиц и физлиц.